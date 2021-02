'Spider-Man 3': Revelan el título oficial de la película (VIDEO)

Después de un par de bromas, Marvel reveló en nombre oficial de 'Spider-Man 3'.

Tras una serie de bromas por parte de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, Marvel por fin reveló el nombre oficial de 'Spider-Man 3' con un curioso video donde se explica el por qué hubo falsas confirmaciones antes del anuncio oficial.

Los protagonistas discuten luego de salir de la oficina de Jon Watts, el director; Holland no se explica por qué no les dicen cómo se llama la nueva película de Spider-Man, sus compañeros señalan que es porque hace spoilers. En ese momento la cámara se centra en un pizarrón donde vemos la leyenda 'Spider-Man: No Way Home'.

Además de esto se confirma que el filme se estrenará en todo el mundo en Navidad de este 2021, algo extraño tomando en cuenta que Sony decidió retrasar todos sus estrenos hasta 2022 por la pandemia de Covid-19; estaremos al pendiente por si hay algún cambio al respecto.

¿'Spider-Man: No Way Home' anuncia el multiverso?

Con el anuncio del título 'Spider-Man: No Way Home', han comenzando a salir las primeras teorías que apuntan a que se nos está avisando de la llegada del multiverso; ya sea por la manera en que se presentó el nombre o por lo que este significa en una forma metafórica.

Lo primero que muchos han señalado es que el pizarrón donde se ve la frase 'Spider-Man: No Way Home'; cuenta con dibujos de varios hexágonos, siendo una posible referencia a 'WandaVision', dando a entender que la película y serie estarían ligadas.

Por otras parte "No Way Home" literalmente significa "No Hay Camino a Casa", lo que muchos interpretan como la distorsión de la realidad y como el Peter de Tom Holland se enfrentará a la apertura del multiverso, así como los problemas que esto trae consigo.

Además, dentro de los nombres descartados ha resaltado el de "Home Worlds", que podría indicar la llegada de los otros Spider-Man al filme. Como todo en esta película, sólo son especulaciones, veremos que sucede de aquí a diciembre.

Con información de Marvel.