'Spider-Man': Netflix tendrá la exclusiva de sus películas en streaming

Todas las películas de 'Spider-Man' que Sony realice llegarán a Netflix tras su estreno en cine.

En algo que nadie veía venir, Netflix y Sony acaban de firmar una alianza sobre los derechos de 'Spider-Man'; de acuerdo con lo revelado por Variety, el servicio de streaming tendrá la exclusiva temporal de todas las películas del Hombre Araña producidas a partir de 2022, tras su estreno en cines.

¿Esto qué significa? Que todas las producciones que haga el estudio alrededor de 'Spider-Man' desde el año que entra, 2022, llegarán primero a Netflix luego que sean sacadas de cartelera; posteriormente habrá la posibilidad de verlas en otras plataformas, según lo convenga Sony.

Hasta donde se sabe el contrato es multianual y aplicará a otros personajes de Marvel que estén en poder de Sony; como es el caso de Venom, Morbius, Black Cat, Carnage, etcétera. Además también se incluyó en el acuerdo otros filmes viejos de la compañía, los cuales no se dieron a conocer.

Hay que señalar que este acuerdo sólo será efectivo en Estados Unidos de momento, no se sabe si se aplicará de manera global posteriormente; dependerá de las licencias y acuerdos que tenga Sony en las diversas regiones.

Spider-Man Sony Pictures Animation

¿Qué sucederá con 'Spider-Man: No Way Home'?

Algo que no se aclaró en el reporte es si el acuerdo de Sony y Netflix afectaría a 'Spider-Man: No Way Home'; pues el filme se estrenará en diciembre de 2021, es decir, en la ventana previa al inicio de la mencionada alianza.

Técnicamente 'Spider-Man: No Way Home' debería de estar libre de los lineamientos que le dan forma al contrato entre Netflix y Sony; en ese sentido podría llegar sin problemas a otros servicios como Disney+ o Star cuando terminara su recorrido en cines.

'Spider-Man' Sony

Lo anterior dependerá de lo que hayan definido Sony y Disney acerca del Hombre Araña, el mismo caso para 'Venom: Let There Be Carnage' y 'Morbius' . La que sí llegaría directamente a Netflix sería 'Spider-Man: Into The Spider-Verse 2'.

Aunque Spidey sea un personaje de Marvel, recordemos que Sony tiene los derechos casi totales sobre este desde inicios del Siglo XXI; lo que significa que Disney no puede ponerle trabas para hacer este tipo de convenios.

Con información de Variety e IGN.