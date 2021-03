'Space Jam: A New Legacy' muestra a todos sus protagonistas.

'Space Jam: A New Legacy' se mantiene como una de las películas más esperadas de este 2021; Warner Bros. lo sabe y es por ello que presentaron los nuevos pósters del filme donde vemos a todos los protagonistas.

Las imágenes de 'Space Jam: A New Legacy' son encabezadas por Bugs Bunny y LeBron James, quienes dirigirán a la nueva versión del Tune Squad en 'Space Jam: A New Legacy'; también podemos ver a Lola Bunny con un diseño más estilizado (sin llegar al de los 90), el Pato Lucas, Piolín, Taz y el Correcaminos.

Otro que destaca en 'Space Jam: A New Legacy' es Speedy Gonzáles , quien también fuera objeto de controversia hace unas semanas; pero todo indica que el Ratón Más Veloz de México se mantendrá en la película y dentro de los planes a futuro de la productora.

'Space Jam: A New Legacy' se estrenará en verano de 2021

A diferencia de películas de otros estudios, desde finales de 2020, Warner Bros. tomó la decisión de no retrasar más sus estrenos, no importando la pandemia de Covid-19, esto mediante la estrategia de lanzamientos simultáneos en HBO Max y cines, como será el caso de 'Space Jam: A New Legacy'.

Como muchas otras, 'Space Jam: A New Legacy' debió de haberse estrenado el año pasado; cosa que no pudo ser por el contexto sanitario global. Por ello su estreno ahora está programado para el 16 de julio del 2021.

Space Jam: A New Legacy Warner Bros.

Aunque muchos tildaron de arriesgada esta apuesta por 'Space Jam: A New Legacy', sobretodo por la baja taquilla que supondría; hasta el momento la iniciativa a rendido frutos para Warner. 'Mujer Maravilla 1984' logró números decentes y nuevos suscriptores para HBO Max, mientras que 'Godzilla vs Kong' está teniendo una recaudación impresionante a nivel mundial.

Si la pandemia se estabiliza, aunque sea un poco en varias partes del mundo, la productora de 'Space Jam: A New Legacy' podría ser la primera en empezar su recuperación tras el golpe económico que significó el 2020, ayudando de paso a reactivar la industria de las salas de cine y elevando los números de su plataformas de streaming.

Con información de Warner Bros.