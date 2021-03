'Snyder Cut' supera a Marvel; pero no puede con 'Wonder Woman 1984'

El 'Snyder Cut' fue más visto que las series de Marvel; aunque quedó por debajo de 'Wonder Woman 1984'

Comienzan a salir los primeros números del 'Snyder Cut' y no podían ser más favorables, pues en su estreno se convirtió en el contenido de streaming más visto en Estados Unidos, superando los números de 'WandaVision' y 'The Falcon and the Winter Soldier'.

'WandaVision' tuvo 1.6 millones de espectadores en su estreno, mientras que 'The Falcon and the Winter Soldier' tuvo 1.7 millones; sin embargo, el 'Snyder Cut' logró la impresionante cantidad de 1.8 millones, a pesar de su clasificación para adultos y 4 horas de duración.

Es de destacar a 'The Falcon and the Winter Soldier', pues el primer capítulo de la serie se estrenó el 19 de marzo, un día después del 'Snyder Cut'; aún más, podemos decir que la Liga de la Justicia le ganó a todo Disney+, pues el programa de Bucky y Sam es el más visto hasta la fecha en ese servicio.

Snyder Cut Warner Bros.

'Wonder Woman 1984' generó más vistas que el 'Snyder Cut'

Por el otro lado, el 'Snyder Cut' falló en erigirse como el contenido de superhéroes en streaming más visto de la historia, pues sus 1.8 millones de espectadores se quedan cortos con los 2.2 millones logrados por ' Wonder Woman 1984 ' en su estreno.

Si bien esto se puede ver como algo negativo, para HBO Max y Warner Bros. son grandes noticias, pues su estrategia está funcionando de momento, al tener dos contenidos ('Wonder Woman 1984' y el 'Snyder Cut') como lo más visto de los últimos meses.

Snyder Cut Warner Bros.

Algo a señalar de los datos anteriores es que fueron provistos por el análisis de Samba TV, por lo que se deben de tomar como cifras parciales hasta el reporte oficial de Warner (con excepción de las de Marvel que fueron dadas por Disney).

Asimismo sólo se están tomando en cuenta las reproducciones en Smart TV, así que en los próximos días podríamos ver un aumento en los números de la Liga de la Justicia. Además de que aún no se revela cuántas personas rentaron la película, la cual según rumores, rompió récords en plataformas de América Latina.

Con información de Deadline.