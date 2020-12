'The Stand': Amber Heard protagoniza serie sobre pandemia

La actriz Amber Heard considera idóneo el estreno de 'The Stand', serie televisiva que inicia con una pandemia global provocada por el hombre.

Planeado o no, lo cierto es que la serie televisiva 'The Stand' está ad hoc con la situación y es que el programa protagonizado por Amber Heard, James Marsden, Odessa Young y Henry Zaga transmitida por CBS All Access, retrata una pandemia.

La serie es la adaptación de la novela del escritor estadounidense experto en generar terror, Stephen King, por lo que fue él quien escribió el último capítulo que promete ser muy diferente al desenlace del libro . A continuación el trailer:

¿De qué trata la serie televisiva 'The Stand'?

Creada por Josh Boone y Benjamin Cavell, 'The Stand' es la versión apocalíptica del mundo fantástico de King, que se desarrolla tras una pandemia global provocada por el hombre que dejó en ruinas a la tierra cuyos sobrevivientes, seres inmunes a la plaga , se enfrascan en una batalla entre el bien y el mal, representados por la madre de Abigail (Amber Heard) encarnada por Whoppi Goldberg y Randall Flagg, persona al que Alexander Skarsgård da vida, respectivamente.

El destino de la humanidad descansa sobre los hombros de la madre de Abagail, encarnada por la actriz Whoopi, quien en la ficción tiene 108 años y un montón de personas que depositaron su fe en ella.

‘El hombre oscuro', encarnado por Skarsgård hará uso de sus encantos seductores y sus poderes indescriptibles para resultar ganador. Tiene como aliada a Nadine Cross (Amber Heard), una mujer de mente débil que constante está en conflicto consigo misma y que aún siendo consciente de su actuar se mantendrá leal al villano.

El mejor momento para estrenar The Stand es hoy

La polémica actriz Amber Heard considera que este es el mejor momento para estrenar la serie televisa 'The Stand' y no precisamente porque inicia con una pandemia global sino porque refleja la postura y las acciones de los hombres ante una complicada situación donde se corre el riesgo de perder la vida de un día a otro.

"Va más de qué hacemos una vez que estamos ahí, qué hacemos con eso. Va de quiénes somos en circunstancias increíbles y contra todos los pronósticos: cómo decidimos revelarnos, quiénes elegimos ser” Amber Heard declara a la agencia EFE

Finalmente indicó que fuera de la ficción, ante una situación extrema como esa, ella lucharía para sobrevivir y una vez que se sabe respirando aún se haría muchas preguntas sobre si valió la pena o no, así como reflexionaría sobre sus próximas acciones que determinarán el presente pero también el futuro de la tierra.