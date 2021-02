Sacha Baron Cohen no volverá a interpretar a Borat Sagdiyev

El actor británico temió por su vida cuando grababa la segunda película que sigue los pasos del periodista Borat Sagdiyev.

El actor y comediante británico Sacha Noam Baron Cohen ha tomado una importante decisión en su carrera artística, ha renunciado a encarnar al periodista kazajo Borat Sagdiyev por lo que es mejor olvidarse de una tercera película, al menos, protagonizada por éste.

Así lo dio a conocer Sacha Baron Cohen al portal ET, donde declaró no estar interesado en seguir al frente de la franquicia, por lo menos, no querer volverme a meter en la piel del personaje. “Se puso demasiado peligroso”, explica.

El también productor aseguró que durante un par de ocasiones tuvo que usar chaleco antibalas para filmar una escena, lo que no quiere estar haciendo cada vez que se meta en la piel del famoso reportero. “Tuve mucha suerte de librarla esta vez, así que no, no lo volveré hacer. Me quedaré en el guion”, dijo.

"La noche anterior a filmar un mitin, estás tratando de pensar en todo lo que puede salir mal. En una escena normal, tratamos de asegurados y pensar: ¿Cómo me aseguro que mi actuación sea real? ¿He hecho mi investigación? ¿Cómo me aseguró que el acento sea perfecto? En éste dices, ‘Si un grupo de tipos armados viene de ese lado del escenario ¿tengo una manera de salir? ¿Qué pasa si alguien me dispara? ¿Que pasa si un grupo de personas viene a dispararme?" Sacha Baron Cohen. Actor

Cabe mencionar que en "Borat Subsequent Movie Film” el actor én su personaje de Borat- asiste a una manifestación organizada por la extrema derecha. Para evitar riegos, la producción lo disfrazó y construyó un amplificador que era básicamente a prueba de bombas. Para asegurar la vida del británico, le colocaron un chaleco antibalas.

Premios Globos de Oro nominan a Sacha Baron Cohen por Borat 2

Sacha Baron Cohen de 49 años de edad está nominado a los Globos de Oro 2021 por su protagónico en Borat Subsequent Movie Film. La película documental compite en las categorías “Mejor película”, “Mejor actor” y “Mejor actriz principal”.

La también llamada “Antesala del Oscar”, dará a conocer a sus ganadores el próximo 28 de febrero. La ceremonia será transmitida desde dos ubicaciones diferentes, en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y en la parte superior del Rockefeller Center de Nuevo York.