Existen fuertes rumores sobre la posibilidad de que Robert Downey Jr. esté en pláticas para interpretar a Linterna verde

Luego de la legendaria partida de Robert Downey Jr. en Marvel durante ‘Avengers: Endgame’ y dejar no solo un legado sino un vacío en los fanáticos del super millonario, filántropo y playboy; parece ser que Robert ha puesto el punto final para Iron Man.

Se rumora que el actor Robert Downey Jr., quien enamoraría a todo un público con su interpretación de Tony Stark alias Iron Man, estaría a punto de dejar las filas de Marvel para integrarse a la competencia: DC Cómics.

De acuerdo al medio We Got This Covered, Downey Jr. estaría en pláticas con Warner Bros. para interpretar a uno de los superhéroes más icónicos de DC: Linterna Verde, es decir Hal Jordan. De ser cierto el rumor, el contrato a firmar sería por una cuantiosa cantidad millonaria y comenzaría de inmediato con el rodaje para este personaje.

Por favor, robert downey jr como iron man es genial, y ah echo un gran trabajo con su personaje en su universo, aya ellos



Pero que lo quieran hacer linterna verde, y en especial hal jordan joder creo que nos urge un flashpoint pero en las oficinas de warner si esto es verdad pic.twitter.com/T3kVZkoC3l — Linkap Kenobi - hal jordan - Green Lantern (@KenobiLinkap) February 21, 2020

Cabe recordar que en 2011 Warner Bros. sacó una película de Linterna Verde para el universo DC Cómics protagonizada por Ryan Reynolds al cual la crítica la destrozó por completo e, incluso luego de que Reynolds se apuntará en el catálogo de Marvel regresando triunfalmente como Deadpool , ha hecho bastantes referencias sobre la horrible película que interpretó.

Incluso se había pensado en una segunda parte trayendo como villano principal a Siniestro con un anillo de poder amarillo que funciona con base en el miedo; sin embargo, debido a la recepción y malas críticas jamás se concretó.

Aunque nada se ha hecho oficial, el sitio es uno de los que más han acertado respecto a las noticias de superhéroes como la filtración de Taskmaster como el villano en ‘Black Widow’.

Por lo pronto todo apunta a ser un rumor pero, tras el fracaso de ‘Doolittle’, no es de esperar RDJ esté buscando en otras partes o esté exigiendo altos ingresos al UCM por su regreso en caso de que éste se de.