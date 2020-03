El Red Ranger sería mujer en nueva película de los 'Power Rangers'

El reboot en cine de los 'Power Rangers' harían un cambio radical en la franquicia, presentando a una mujer como la líder, es decir, una Red Ranger.

Los 'Power Rangers' aún no han dicho su última palabra en el cine; a pesar de que su última película fue un fracaso, Paramount y Hasbro ya están planeando el reboot cinematográfico, el cual tendría un cambio significativo al presentar a una mujer como la Red Ranger.

Red Ranger Saban/Hasbro

De acuerdo con We Got This Covered, el nuevo filme romperá la tradición de líderes masculinos, presentando a una joven a la cabeza de este grupo de héroes. Algo que no se había visto de manera tan explícita en todos estos años de la franquicia.

Si bien ya hemos tenido chicas portando el color rojo, en las sagas 'SPD' y 'Samurai', su relevancia ha sido menor; con apenas uno o dos capítulos como las líderes, regresando el manto a sus compañeros al final de día.

La Red Ranger sería la líder de un nuevo grupo

Antes de que los fans puristas pongan el grito en el cielo, debemos aclarar que esta Red Ranger sería la líder de un nuevo grupo, no de alguno ya establecido; esto significa que no se cambiaría a Jason, Tommy, Andros y demás.

Según datos revelados, este reboot mostraría a rangers actuales que, por motivos no especificados, viajarían a los años 90; la trama sería similar a la de 'Volver al Futuro', pues buscarían la manera de regresar a su época. Además, los rangers originales harían una aparición especial.

Power Rangers 2017 Saban/Hasbro

Hay que mencionar que a pesar de ciertas polémicas, los 'Power Rangers' siempre ha sido un programa que ha apelado a la diversidad, presentando un grupo de héroes de etnias diferentes, sin olvidar que el filme del 2017 mostró a una joven LGBTI y un personaje con autismo.

Los 'Power Rangers' será dirigida por Jonathan Entwhistle, con un guión de Patrick Burleigh; aún no hay fecha de estreno.

Con información de We Got This Covered.