Marvel quiere que Punisher sea el Joker del MCU

Marvel Studios estaría analizando crear una película para adultos similar a 'Joker' de DC; pero con Punisher como el protagonista de la historia.

A Marvel Studios no le gustó mucho que al final de 2019, fuera 'Joker' de DC Comics la que se llevara los aplausos de la crítica y público en general, opacando a 'Avengers: Endgame', por lo que ya planearía su película "para adultos" con Punisher como protagonista.

Punisher Netflix

De acuerdo con un reporte de We Got This Covered, el estudio dirigido por Kevin Feige estaría analizando desarrollar un filme Clasificación R sobre el origen de "El Castigador", con un estilo similar a la historia del "Payaso del Crimen".

Esto es, presentar la crudeza de la sociedad y cómo esta afecta a un ser humano, convirtiéndolo en un avatar de la violencia; para ello, ya estarían buscando a un director o directora que tenga un buen manejo de estos temas.

La historia de Punisher siempre ha sido oscura

De todos los personajes que tiene Marvel, Punisher es el más difícil de adecuar al estilo familiar del MCU, pues se trata de un antihéroe que ha sido catalogado como uno de los más oscuros y violentos de la ficción.

Su historia presenta a Frank Castle, un veterano de Vietnam que ve como su familia es asesinada por accidente debido a una guerra de mafias; decidido a no esperar la justicia del Estados, se lanza en una cruzada personal para erradicar a delincuentes de toda clase.

Punisher Marvel

Los cómics de Punisher son conocidos por su violencia gráfica, donde incluso se muestra al "Castigador" torturando a toda persona que él crea que se lo merece; para bien o para mal, esta es parte de la esencia del personaje.

Habrá que ver si Disney le da luz verde al proyecto de Marvel con Frank Castle, tomando en cuenta que la propia compañía no estaría de acuerdo con una hacer una nueva película de 'Deadpool', si esta no se ajusta a una clasificación para adolescentes, en lugar de una para adultos.

Con información de We Got This Covered.