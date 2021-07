Lanzan tráiler de “Como si fuera la primera vez” con Vadhir Derbez

Los actores Vadhir Derbez y Ximena Romo, son los protagonistas del primer remake mexicano de “Como si fuera la primera vez”, bajo la dirección de Mauricio Valle. El tráiler ya fue compartido por Sony Pictures.

La película original es “50 First Dates” y fue estrenada en 2004 y protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. Narra la historia de un veterinario que intenta reiteradamente que una mujer que tiene problemas con su memoria se enamore nuevamente de él.

Ahora, la nueva su versión llegará a las salas de cine el próximo 30 de agosto. Esta nueva versión nos cuenta la vida de Diego, interpretado por Vadhir Derbez un biólogo marino que se enamora de Luci, desde el primer momento en que la ve.

No obstante, al día siguiente la chica no lo recuerda pues años atrás tuvo un accidente automovilístico que le provoca que cada noche su memoria se borre. Diego no está dispuesto a darse por vencido y hará cualquier cosa para ser feliz con Luci.

Aquí te dejamos el tráiler completo