Las 5 peores películas geek de 2019

2019 nos trajo varias sorpresas en el mundo del cine, en lo que se refiere al mundo geek, tanto para bien como para mal. Es momento de ver esas 5 peores películas que rompieron nuestras ilusiones o no cumplieron nuestras expectativas.

Hay que aclarar que sólo nos acotaremos a obras de los géneros de la ciencia ficción y la fantasía; además de que no nos centraremos en lo que hicieron en taquilla, pues algunas de estas producciones tuvieron un desempeño por demás admirable.

Lo que sí advertimos es que habrá un par con las que la fanaticada no estará de acuerdo; además de que una compañía lo hizo especialmente mal este año.

Avengers: Endgame

Recaudó cerca de 3 mil millones de dólares; pero eso no quita que 'Avengers: Endgame' sea una película mal hecha. Apela sólo al fan service, dejando de lado el desarrollo de la historia y con una parte central por demás aburrida. De sus 3 horas, sólo una vale la pena.

Capitana Marvel

Disney trató de replicar el fenómeno que fue 'Mujer Maravilla' con 'Capitana Marvel'; una serie de polémicas y pésima narrativa la pusieron en el ojo del huracán. También tuvo una buena recaudación; pero mucha gente reconoce que sólo la vio porque esperaban alguna conexión con 'Endgame'.

Star Wars: The Rise of Skywalker

Otra muestra del fan service de Disney. 'The Rise of Skywalker' no es aburrida y cumple su objetivo de entretener; pero se queda lejos de un gran final para la saga más importante del entretenimiento. Se trata de un filme con varios agujeros en el guión y que es complaciente hasta la médula.

X-Men: Dark Phoenix

No, no fue el año de Marvel o Disney en lo que se refiere a calidad. 'Dark Phoenix' pintaba para ser un fracaso desde su primer trailer y cambio de fecha de estreno. La obra es olvidable, con una pésima dirección y actuaciones que no logran salvarla en lo más mínimo.

MIB: International

Un spin-off innecesario de una saga que se traduce en un nombre "Will Smith". La historia de 'MIB: International' nunca llega a conectar con el público, mientras que la química entre Chris Hemsworth y Tessa Thompson no se llega a manifestar, a pesar de que son actores que ya han colaborado.