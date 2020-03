Los estudios cinematográficos optaron por cambiar la fecha de sus lanzamientos por la importancia del mercado chino

En los últimos días se han tomado medidas drásticas para evitar la propagación del coronavirus en diversas ciudades de todo el mundo. A la cancelación de eventos deportivos y conciertos se han sumado los estrenos de películas de Hollywood, entre ellas la novena entrega de Rápido y Furioso.

El lanzamiento de Rápido y Furioso 9 estaba programado para el mes de mayo, pero la propagación del coronavirus obligó a Universal Pictures a aplazar la fecha. El estudio cinematográfico tomó la decisión de posponer el estreno hasta abril de 2021 .

La importancia del mercado chino fue uno de los motivos más grandes para posponer la fecha de estreno. La última película de Rápido y Furioso lanzada en 2018 recaudó más de 25 mil millones de pesos , de los cuales ocho mil 500 millones llegaron gracias a los fanáticos de China.

La novena entrega de Rápido y Furioso no es la única que posterga su fecha de estreno, ya que otros estudios de Hollywood tomaron una decisión similar. Lanzamientos como el de Peter Rabbit 2, The Lovebirds y No Time to Die de James Bond fueron aplazados hasta nuevo aviso.

El estreno de '007: No Time to Die' ha sido pospuesto debido al brote de CoronaVirus a nivel mundial. La nueva cinta de James Bond, se estrenaría originalmente en abril de este año, pero ahora veremos el último filme de Daniel Craig en el papel, hasta noviembre. #NoTimeToDie pic.twitter.com/SgFgoiqTmT — EM (@ElMacGuffin) March 4, 2020