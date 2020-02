Sony planea una película de Spider Woman; la protagonista sería Alicia Vikander

La película podría relatar los orígenes de Jessica Drew al convertirse en Spider Woman.

Se ha rumorado bastante sobre el futuro de Sony respecto a sus personajes de Marvel, es decir todo el universo de Spider-Man, pues se ha hablado sobre un posible Spider-Verse live action.

Hace unos días se anunció el posible regreso de Tobey Maguire, si es que Sam Raimi toma la batuta de ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’, además de un posible crossover entre él, Tom Holland y Andrew Garfield.

Ahora, de acuerdo sitio The Iluminerdi, Sony tendría en la mira realizar una película sobre Spider Woman (Jessica Drew) y para ello su candidata predilecta sería Alicia Vikander , quien ganó un Oscar gracias a su participación en ‘ La chica danesa ’ (Tom Hooper, 2015).

Varios rumores apuntan a que Sony Pictures está planeando una película de Spider-Woman para estrenar el próximo año. Michelle McLaren (Game of Thrones, Breaking Bad) está en pláticas para dirigir. El filme tendría conexiones muy cercanas al MCU. #SpiderMan pic.twitter.com/kvN2JhVEzi — EM (@ElMacGuffin) February 13, 2020

Cabe recordar que Alicia Vikander ya ha tenido experiencia en cintas de acción con el reboot de ‘Tomb Raider’ en 2018, y ganó varias críticas positivas gracias a su actuación en la película futurista ‘ Ex Machina ’ (Alex Garland, 2015).

Asimismo, el medio informa que la dirección de la película estaría a cargo de Michelle MacLaren (‘Game of Thrones’), contando los orígenes de Jessica Drew, quien obtuvo sus poderes a partir de un suero experimental que su padre le inyectó para salvar su vida.

Este proyecto, de concretarse, fungíría tal y como lo hizo ‘Venom’ (2018) con Tom Hardy, o la próxima película de ‘Mobius’ con Jared Leto -la cual se espera su llegada para el 31 de julio-, en donde se ha visto un homenaje al Spider-Man de Raimi.

¿Será que el Spider-Verse está más cerca de lo que esperábamos?