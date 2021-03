La película mexicana del director Fernando Frías, no figuró entre las nominadas a Mejor Película Internacional

En contra de todos los pronósticos que señalaban a ‘Ya no estoy aquí’ como la película que representaría a México en los Premios Óscar 2021, la cinta quedó fuera de las nominaciones a la categoría de Mejor Película Internacional .

Este lunes 15 de febrero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, reveló la lista de nominados a los Premios Óscar 2021.

La actriz Priyanka Chopra Jonas, y el cantante y actor Nick Jonas, dieron a conocer las 5 películas nominadas a Mejor Película Internacional en los Premios Óscar 2021:

Another Round; de Dinamarca

Better Days; de Hong Kong

Collective; de Rumania

The Man Who Sold His Skin; de Túnez

Quo Vadis, Aida?; de Bosnia y Herzegovina

‘Ya no estoy aquí' arrasó en los Premios Ariel 2020

Luego de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el 2019, y su llegada a Netflix en el 2020, ‘Ya no estoy aquí’ llamó la atención de críticos y grandes cineastas que le auguraban reconocimientos nacionales e internacionales.

El éxito de ‘Ya no estoy aquí’ se vio reflejado durante la ceremonia de los Premios Ariel 2020 , pues se convirtió en la película más premiada del evento, ganando 10 categorías :

Mejor Película

Mejor Revelación Actoral

Guion original

Diseño de Arte

Dirección

Vestuario

Fotografía

Edición

Sonido

Maquillaje

No obstante, ‘Ya no estoy aquí’, del mexicano Fernando Frías , no tuvo suerte en los premios internacionales. En los Premios Goya, perdió ante ‘El Olvido que Seremos’; y, en los Premios Óscar 2021, quedó fuera de las nominaciones a Mejor Película Extranjera .

¿De qué trata la película mexicana 'Ya no estoy aquí'?

‘Ya no estoy aquí’, dirigida por Fernando Frías cuenta la historia de Ulises, un joven con especial interés por la cumbia rebajada , un movimiento que se desarrolló al norte del país en un marco de violencia e inseguridad.

Durante una riña en un barrio marginado, Ulises es culpado de un crimen que no cometió. Ante las constantes amenazas en su contra, decide viajar a Estados Unidos para protegerse; utilizando la cumbia rebajada para sobrellevar sus problemas.