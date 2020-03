Palpatine y el padre de Rey son clones; fans de 'Star Wars' no están contentos

Disney lanzó una novela donde aclara la relación de Rey y Palpatine en 'Star Wars'; sin embargo, la explicación ha desatado el odio de los fans.

Si de algo fue acusada 'Star Wars: The Rise of Skywalker', fue de tener una trama apresurada que carecía de sentido, donde era inexplicable que Palpatine regresara y Rey fuera su nieta. Ahora, una novela explica que este no era el Emperador real, sino un clon.

Palpatine Disney

De acuerdo con el texto, antes de morir en la explosión de la Estrella de la Muerte, el Emperador mandó su conciencia a un clon; sin embargo, el cuerpo no aceptó del todo a Palpatine, por lo que sus seguidores desarrollaron otro cuerpo.

Sin embargo, ese clon "imperfecto" sobrevivió desarrollando una personalidad propia, siendo este el supuesto hijo del villano, quien a la postre se convertiría en el padre de Rey. Con esto se explicaría cómo sobrevivió Palpatine y de dónde salió su descendencia.

Fans no están de acuerdo con la explicación de la novela

Si ya había animadversión por parte de los fans de 'Star Wars' a todo lo que significa la historia desarrollada por Disney, la novela no ha hecho otra cosa que avivar el odio de todos los warsies, quienes señalan que se trata de una explicación fácil que arruina aún más a la saga.

Entre las reacciones en redes sociales podemos encontrar todo tipo de comentarios, donde se señala que esto es sólo un giro a modo y que denota la falta de planeación, además de que también deja muchas preguntas en el aire.

La polémica sobre Palpatine solo sirve para confirmar una cosa. Que rescatar a Palpatine para el argumento de la última película de Star Wars fue una soberana gilipollez. Yoda ya nos había advertido que dejásemos morir al pasado. pic.twitter.com/SSkokje5I7 — Mesié Pablo GG 🔻 (@paybolgg) March 5, 2020

- En #TheRiseOfSkywalker ¿en que momento de la saga Palpatine tuvo un hijo?

- Siempre que observen uno de esos detalles, un clon lo hizo. pic.twitter.com/PL2luDjDRE — ./roberto.sh (@robstack_) March 5, 2020

Yo después de ver la explicación de Dinsey sobre Palpatine. pic.twitter.com/z7jxSxZtKR — Fabian Ehecatl (@magoot_slipknot) March 5, 2020

Muchos esperan que Disney pase rápido la página de esta trilogía para traer algo mejor planeado, como lo ha sido 'The Mandalorian', serie que ha sido del agrado de la gran mayoría.

No obstante, hasta el momento aún no hay detalles concretos de lo que pasará con 'Star Wars' en cine, parece que la empresa ha decidido olvidar ese aspecto por el momento.

Con información de Screenrant.