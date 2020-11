Disney prepararía nueva entrega de ‘Predator’

La primera entrega de ‘Predator’ logró recaudar mas de 8 mil millones de pesos en taquilla mundial

Luego de que Disney adquiriera los derechos de 20th Century Studios (Fox), también adquirió los derechos de ‘Predator’, una de las sagas más populares de la casa productora que acababa de lanzar la cuarta entrega dirigida por Shane Black y escrita por Fred Dekker.

Sin embargo, pese al fracaso de esta última entrega y de acuerdo a Deadline, ahora Disney planearía sacar una nueva película de ‘Predator’ con Dan Trachtenberg como director del nuevo proyecto, quien es conocido por dirigir capítulos de ‘Black Mirror’, ‘The Boys’ o ‘Calle Cloverfield 10’.

Para escribir el guion se menciona el nombre de Patrick Aison quien ha trabajado en producciones como ‘Treadstone’ o ‘Jack Ryan’, abriendo nuevas expectativas sobre el futuro de la saga 'Predator' que se ha convertido en una de culto desde su primera aparición en 1987 con Arnold Schwarzenegger como protagonista; cintas que han sumado mas de 440 millones de dólares en taquilla mundial (8 mil 830 millones 712 mil pesos).

En la historia original de 'Depredador' sigue a un grupo de mercenarios se internaba en la jungla para liberar a un grupo de hombres secuestrados por guerrilleros; su misión se verá frustrada luego de que un extraterrestre experto en guerras y combates los amenace hasta matarlos. ‘Predator 2’ se estrenó tres años después tras el éxito de la primera entrega.

Luego, se hizo una mezcla con ‘ Alien vs. Depredador ’ (2004) -otra de las franquicias éxito de Fox- que, aunque no tuvo el éxito que se esperaba, se desarrolló una segunda entrega con ‘Alien vs. Depredador: Requiem’ (2007)

#Cine 20th Century Studios (de Disney) prepara una nueva película de Predator (Depredador).



Según The Hollywood Reporter, dirigirá Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane/The Boys), con Patrick Aison (Jack Ryan/Kingdom) en el guión. pic.twitter.com/mFpEbDXiJL — TheMarkDiablo (@TheMarkDiablo) — TheMarkDiablo (@TheMarkDiablo) November 23, 2020

Que Disney haya dado luz verde a Predator puede significar que Alien no esté muy lejos... Necesito al Xenomorfo en mi vida. Y a estas alturas ya me da igual con que idea sea. Simplemente quiero volver a disfrutar del universo Alien. 🙏🙏🙏🙏 https://t.co/0WzdtNvNBA — Guilty Remnant (@MikelMetal) — Guilty Remnant (@MikelMetal) November 20, 2020

Sin embargo, aun queda la duda sobre si Disney permitirá que la violencia y el gore imprimidos en las cintas de ‘Predator’ continúen como hasta ahora se han conocido; de momento según el medio citado, la quinta entrega de ‘Predator’ (también conocido como ‘Depredador’ en Latinoamérica’), no continuaría lo hecho por Black (2018) quien participó con Schwarzenegger en la primera película.