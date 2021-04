No quiere a Scarlett Johansson: Ryan Reynolds habría puesto una condición para seguir en 'Deadpool'

Ryan Reynolds y Scarlett Johansson estuvieron casados hace unos años y ahora las películas de Marvel podrían reunirlos nuevamente

Ryan Reynolds celebró hace unos meses la decisión de que la película ‘Deadpool 3’ conserve la clasificación R, “para mayores de edad”, lo que evitará el recorte de escenas con altos niveles de violencia y lenguaje explícito.

Tras el estreno de la película, los estudios Marvel estarían interesados en continuar con la franquicia, por lo que ya habrían iniciado las negociaciones con Ryan Reynolds para que siga interpretando a ‘Deadpool’.

Aunque el actor canadiense estaría más que dispuesto a prolongar su participación en la saga tanto como sea posible, se rumora que puso una importante condición ahora que ‘Deadpool’ se integrará al Universo Cinematográfico de Marvel, lo que podría ponerlo a actuar con Scarlett Johansson, actriz que interpreta a 'La viuda Negra' y con quien estuvo casado hace varios años.

¿Qué condición habría puesto Ryan Reynolds a Marvel para seguir interpretando a 'Deadpool'?

Fue en el año 2007 cuando Ryan Reynolds y Scarlett Johansson se conocieron y un año después se casaron en secreto. El matrimonio duró hasta 2010, entre rumores de infidelidad por parte de él, quien por ese entonces comenzó a ser vinculado con Blake Lively, su actual esposa.

Ahora el destino parece querer reunir a los exesposos, por lo que Ryan Reynolds ha decidido tomar cartas en el asunto para evitarlo.

Según rumores publicados por el sitio We got this covered, el actor habría puesto como condición para seguir en la franquicia que los estudios Marvel se comprometan a nunca hacerlo trabajar con Scarlett Johansson.

Ryan Reynolds no querría estar con Scarlett Johansson ni en una película con varios héroes

La condición de Reynolds incluiría que el personaje de Natasha Romanoff, al que da vida Johansson, no aparezca en ninguna de las futuras cintas de ‘Deadpool’, tanto las que se enfocan en el antihéroe desfigurado, como en las películas que suelen reunir a varios héroes de Marvel, como sucedió en la saga de 'Avengers'.

Hasta el momento Ryan Reynolds no se ha pronunciado sobre los rumores y seguro así permanecerá pues evita cualquier cosa que lo obligue a exponer su vida privada.

Tiempo después de haberse divorciado de Reynolds, Scarlett Johansson mencionó que la razón de su separación tenía que ver con la competitividad que surge entre dos grandes actores como ellos, así como otros motivos vinculados con su carrera.