Muere Lyle Waggoner, Steve Trevor en la serie de la Mujer Maravilla

Lyle Waggoner estuvo participando en series de los 70, hasta llegar a la Mujer Maravilla; fue responsable que eligieran a Lynda Carter como Diana.

Una triste noticia para los fans de las antiguas series de superhéroes, el actor Lyle Waggoner, conocido por haber interpretado a Steve Trevor en la serie de la Mujer Maravilla, falleció este 17 de marzo del 2020 a la edad de 84 años.

De acuerdo con la información de Variety, Waggoner murió víctima de cáncer, enfermedad que lo aquejaba desde hace ya un tiempo; sus familiares dieron la noticia a través de un comunicado, donde aseguran que falleció tranquilo en su casa.

El actor fue todo un ícono de la televisión de los 70 y 80, participando en infinidad de programas como 'The Carol Burnett Show', 'Los Ángeles de Charlie' y 'Lost in Space', entre muchos otros; uno de sus últimos papeles fue en 'The War at Home'.

Lynda Carter obtuvo el papel de la Mujer Maravilla gracias a Lyle Waggoner

Algo que pocos saben es que Lyle Waggoner fue en parte responsable de que Lynda Carter se convirtiera en la Mujer Maravilla. En una entrevista de 2011, el actor recordó cómo fueron las audiciones para la serie.

Mencionó que estuvo en una prueba donde había 4 chicas tratando de quedarse con el rol de Diana; ahí se reunió con varios de los responsables del show para ver los videos de las actrices, cuando salió el de Lynda, les dijo que ella tenía que ser la elegida, pues se parecía mucho a la Mujer Maravilla.

Ejecutivos de la ABC, cadena que emitiría el programa, estuvieron de acuerdo con él, así que decidieron que ella encarnaría a la Princesa de Themyscira.

Algo curioso es que Lyle Waggoner estuvo a punto de no ser Steve Trevor; antes de llegar al show de la Mujer Maravilla, audicionó para interpretar a Batman en la serie de los 60; para bien o para mal, Adam West le ganó el papel en el último momento.

Descance en paz, Lyle Waggoner.

Con información de Variety.