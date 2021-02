Mortal Kombat estrena pósters de su nueva película

'Mortal Kombat' se estrenará en cines y HBO Max el 16 de abril.

Warner Bros. tiene 3 grandes producciones para estrenarse en los próximos 2 meses: 'Godzilla vs Kong', el 'Snyder Cut' y 'Mortal Kombat', esta última acaba de iniciar su campaña de promoción lanzando una serie de pósters de los personajes principales.

Estas imágenes de 'Mortal Kombat' muestran a todos los protagonistas, incluyendo al villano Shang Tsung y al desconocido Cole Young, el cual será un personaje creado específicamente para la película, habrá que ver cómo encaja su historia con el universo del juego.

Otra cosa a destacar es que estos pósters anuncian que el próximo 18 de febrero tendremos el primer tráiler del filme, cosa que los fans esperan con ansias, pues la última vez que vimos a Liu Kang y compañía en cine fue en la lamentable ' Mortal Kombat: Annihilation ' de 1997.

Johnny Cage no aparecerá en 'Mortal Kombat'

Algo que ha llamado la atención de 'Mortal Kombat', y no de buena manera, es que la película no incluirá a Johnny Cage como uno de los protagonistas; por razones que no se han aclarado, el personaje clásico no estará en el filme.

De hecho esta nueva película de 'Mortal Kombat' cambiará algunas cosas de la franquicia original, pues el mencionado Cole Young sería el personaje principal en lugar de Liu Kang; esto de acuerdo a una sinopsis revelada recientemente.

Esto ha generado poco de dudas entre los jugadores, pues las películas de videojuegos tienen fama de fracasar cuando se altera de sobremanera el material de origen, la muestra más clara son los filmes de 'Super Mario Bros.' y 'Street Fighter'.

Que tan bien o mal recibida vaya a ser la película se verá el jueves con el lanzamiento del tráiler ; las reacciones a este material podrían ser un indicativo de lo que sucederá el día del estreno.

Con información de Mortal Kombat.