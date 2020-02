Michael Fassbender podría unirse a ‘Sherlock Holmes 3’ como uno de los villanos

Los fans han pedido la participación de Michael Fassbender desde la serie protagonizada por Benedict Cumberbatch

Desde que se confirmó una tercera de ‘Sherlock Holmes’ con Robert Downey Jr. y Jude Law, pocos detalles se habían dado a conocer hasta ahora. De acuerdo a un rumor, Michael Fassbender podría unirse al cast cómo Sebastian Moran, uno de los villanos principales de Holmes.

De acuerdo al medio We Got This Covered, han apuntado a que el actor alemán, Michael Fassbender podría incorporarse al elenco de ‘Sherlock Holmes 3’ como Sebastian Moran, secuaz del profesor Moriarty .

A pesar de que se trata solo de un rumor, cabe recordar que WGTC ha tenido primicias en el mundo del cine como la noticia que sacó del retorno de Han en ‘Rapido y Furioso’.

Esto sería una bomba para los fanáticos quienes siempre han pedido a Fassbender sea el villano principal , incluso desde la serie que produjo la BBC con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman.

Michael Fassbender participó en una adaptación de Sherlock Holmes para la televisión

Cabe señalar que se ha apuntado a que quien causara problemas para el dúo será el senador Cornelius Guest y se apunta a que el propio Moriarty estaría detrás de todo.

Sin embargo, sí existe una incongruencia con la información y es que el rol de Sebastian Moran fue interpretado en ‘Sherlock Holmes: Juego de Sombras’ por Paul Anderson.

Ciertamente el papel pasó sin pena ni gloria a pesar que en las novelas Moran tiene un gran peso en la historia del detective. Cabe señalar que Michael Fassbender tuvo una participación previa en Sherlock Holmes en 2004 pero fue en la película para televisión de la BBC cuando interpretó al villano principal.

Lo cierto es que la carrera de Michael Fassbender ha ido creciendo, reconociendo, tanto así que fue nominado al Oscar en 2016 por su papel en ‘Steve Jobs’ como Mejor Actor y previamente en 2014 por su participación en ‘12 Years a Slave’.

‘Sherlock Holmes 3’ se estrenaría para el 2021

Michael Fassbender ha participado en innumerables proyectos como la segunda trilogía de ‘ X-Men ’ iniciada por Matthew Vaughn en 2011, ‘ Assassin’s Creed ’ en 2016; las precuelas de Alien : ‘Prometheus’ y ‘Alien Covenant’ o ‘Macbeth’ en 2015.