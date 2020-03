Marvel suspende todas sus producciones debido a la pandemia

Marvel ha decidido parar la producción de todos sus proyectos debido a la pandemia de coronavirus; eso incluye filmaciones, pre y post producciones.

Aunque la principio de la crisis de salud por el coronavirus, Disney y Marvel se mostraban optimistas, esperando que pudieran retomar sus producciones en unas semanas; en estos momentos eso ya no parece viable, por lo que han decidido suspender todo hasta nuevo aviso.

The Eternals Marvel Studios

De acuerdo con We Got This Covered, los ejecutivos mandaron un correo a todos y cada uno de los empleados, señalando que el estudio cerraría y que no hay una fecha para la reapertura; retrasando todos sus planes de manera indefinida.

Eso significa que ninguna serie o película será grabada, planeada o editada en este tiempo, no importando que tan avanzada estuviera la obra en cuestión. En otras palabras, Marvel dejará en el limbo todo hasta que haya las condiciones necesarias para reanudar sus labores.

Todos los empleados de Marvel podría perder su trabajo

Algo que también señala el medio, y que sería lo más preocupante de la situación de Marvel ante el coronavirus, es que los empleados que laboraban en películas y series podrían perder sus trabajos; pues en el mismo correo que se envió se señala que ya no serán requeridos en sus proyectos a partir del 3 de abril.

Esto debido a que, como ya se mencionó, no hay una fecha de reinicio de actividades, lo que significa que no serían solicitados en lo más mínimo para reincorporarse a su labor en las próximas semanas.

Doctor Strange In the Multiverse of Madness Marvel Studios

Además, es muy posible que Disney cambie la logística del MCU cuando la situación comience a estabilizarse, haciendo un control de daños, lo que podría llevar a la cancelación o reorganización de varios proyectos.

Recordemos que la empresa ha sido de las más golpeadas por la pandemia, debido a todas las cancelaciones que ha tenido que hacer, además del cierre de sus parques; lo que ha generado que pierda un 36% de su valor en el mercado mundial.

Con información de We Got This Covered.