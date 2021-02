De acuerdo con los rumores, los personajes de ‘Big Hero 6’ podrían aparecer en ‘Doctor Strange’ o ‘Secret Invasion’



De acuerdo a un rumor que anda circulando en las redes sociales, los personajes que salen en la cinta y serie de ‘Big Hero 6’ o ’ Grandes Héroes ’ como se llamó en Latinoamérica, podrían ser introducidos al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Según cuenta The DisInsider , los personajes de ‘Big Hero 6’ podrían llegar al UCM en la cinta de ‘Secret Invasion’, ‘Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness’ o ‘Agentes Atlas’, aunque todo se mantiene en calidad de rumor.

¿Cómo podrían introducirse los personajes de ‘Big Heroes 6’ al UCM?

De acuerdo con varias teorías que han surgido en las redes sociales tras el rumor de la posible integración de los personajes de ‘Big Heroes 6’ al UCM, cuentan que con el Multiverso prácticamente confirmado en la serie de ‘ WandaVision ’, no solamente darían entrada a los X-Men o Los 4 Fantásticos, sino a estos héroes que tuvieron un gran debut en la pantalla grande.

De hecho, también se ha compartido en redes un posible easter egg dentro de la cinta de ‘ Avengers: Age of Ultron ’ del 2015 en donde, tras ser combinada la Inteligencia Artificial de Jarvis con el sintezoide de Ultron, lo cual dio origen a Vision (Paul Bettany), Tony Stark (Robert Downey Jr.) debe buscar un reemplazo para su mano derecha.

Es por eso que antes de ir a la batalla de Sokovia con Ultrón, Stark se encuentra seleccionando las IA que ha creado posiblemente antes de haber desarrollado con éxito a Jarvis en donde elige como predeterminada a Viernes .

En esta imagen, cuando elige la cinta de Viernes, entre los descartados se encuentra el nombre de Tadashi quien, en ‘Big Heroes 6’ es el hermano mayor de Hiro y responsable de crear a Baymax, un acompañante médico con una IA también.

Futuros planes para ‘Big Heroes 6’

Cabe recordar que ‘Big Hero 6’ está basada en una serie de cómics de 1998 escritas por Scott Lobdell e ilustrada por Gus Vasquez, siendo esta una miniserie de tres números; posteriormente, en 2014 se llevó a la pantalla grande con una recaudación de 657 millones de dólares ( 3 mil 574 millones 401 mil 830 pesos).

El éxito de ‘Big Heroes 6’ daría como resultado la producción de dos series animadas llamadas ‘Big Hero 6: The Series’ y ‘Baymax Dream’. La primera lanzó recientemente su tercera temporada en Disney+ mientras que el pasado agosto del 2020, se lanzó una segunda temporada de ‘Baymax Dream’ en línea y Disney XD.

Además, habrá una serie titulada ‘Baymax!’ que se lanzará en Disney+ para el año 2022 según los planes de Walt Disney Animation Studios, misma que ahora se encuentra en desarrollo.

Con información de CBR y The DisInsider.