Después de muchos retrasos, el propio George Miller habría asegurado que 'Mad Max 5' podría comenzarse a filmar a finales del 2020.

Desde el estreno de 'Mad Max: Fury Road' en 2015, los fans del cine de acción han pedido una nueva película del "Guerrero del Camino"; sin embargo, ciertas complicaciones retrasaron el proyecto, hasta ahora; según el propio George Miller, la nueva entrega se filmaría a finales del 2020.

Mad Max: Furia en el camino Warner Bros.

Un reporte de The Geeks Worldwide menciona lo anterior, de hecho, dan como inicio de la producción otoño de este año, siendo las llanuras de Australia el lugar elegido para desarrollar la historia, como ha sido una tradición de la franquicia.

La película llevaría por nombre 'Mad Max: The Wasteland', se situaría antes de los eventos de 'Fury Road' y estaría protagonizada por Tom Hardy, que repetiría su papel como Max Rockatansky. No hay una fecha de estreno para la obra.

¿Por qué no se ha filmado 'Mad Max: The Wasteland'?

El gran problema que afectó la filmación de 'Mad Max 5' o 'Mad Max: The Wasteland', se debió a una polémica entre George Miller, creador y director de la saga, y Warner Bros., estudio poseedor de los derechos de la franquicia.

Resulta que Warner le había prometido un bono al director si no se pasaba del presupuesto acordado para 'Mad Max: Fury Road'; Miller no sólo no se pasó del presupuesto, sino que gastó mucho menos.

Mad Max Warner Bros.

No obstante, la productora aseguró que el director y su producción sobrepasaron los 150 millones de dólares que se destinaron para el regreso de Max, por lo que se negó a pagar el extra. Esto se llevó a un juicio en el 2018, del cual no se sabe la resolución.

George Miller es uno de los directores más prolíficos de Warner Bros., además de la saga de 'Mad Max', ha dirigido las películas de 'Happy Feet', 'Las Brujas de Eastwick', e incluso iba a desarrollar una película de la 'Liga de la Justicia' antes que Zack Snyder se pusiera al frente del DCEU.

Con información de The Geeks Worldwide.