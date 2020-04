Keanu Reeves se uniría a Marvel interpretando a este famoso personaje

Los estudios Marvel estarían tan interesados en Keanu Reeves que incluso planearían lanzar una nueva franquicia encabezada por él, según rumores.

Keanu Reeves estaría a punto de hacer realidad el sueño de muchos fans, interpretando a uno de los personajes más famosos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el cual tendría una aparición especial en la cinta de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ¿Quién será?

Por su sencillez y carisma, hace unos meses el protagonista de John Wick se ganó el cariño de miles en internet, quienes incluso lo bautizaron como ‘el novio de las redes sociales’.

De acuerdo con el portal 'We Got This Covered', los estudios Marvel estarían más que felices de poder explotar esta situación, contratando al actor para lanzar una nueva franquicia de superhéroes, tras haberse quedado sin varios de los rostros más queridos por el público ante los hechos retratado en la película 'Avengers: Endgame'.

¿Qué personaje interpretaría Keanu Reeves en el UCM?

Según rumores, esto se haría realidad a través del personaje de ‘Johnny Blaze', mejor conocido como ‘Ghost Rider’, uno de los más famosos antihéroes de los cómics de Marvel.

La urgencia de que Reeves se incorpore al UCM sería tal, que su primera aparición tendría lugar en la nueva película de Doctor Strange, protagonizada por Benedict Cumberbatch, cuyo estreno se planea para el mes de mayo de 2021.

Sin embargo, la intervención de la estrella de Matrix sería muy breve, apenas un cameo planeado para marcar el inicio de su franquicia en Marvel.

DC Comics también buscaría a Keanu Reeves para otra franquicia

Esta información surge a unos días de difundirse rumores sobre las supuestas intenciones que tendría Warner de revivir al personaje de Constantine, que interpretó Keanu Reeves en 2005, para liderar la Justice League Dark de DC Comics.

Lo único que de momento está confirmado es el relanzamiento de la saga de Matrix, en la que el actor de origen canadiense volverá a interpretar al protagonista ‘Neo’ y estará acompañado nuevamente de Carrie-Anne Moss, quien interpretará a ‘Trinity’, como lo hizo en las tres películas anteriores.