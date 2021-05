Warner Bros. quiere que Keanu Reeves vuelva a interpretar a Constantine

Keanu Reeves está a un paso de dominar el mundo del cine; además de sus papeles como John Wick, Neo en 'Matrix' y Ted en 'Billy & Ted', podríamos ver al actor de regreso como Constantine en una nueva película de Warner Bros.

Constantine de 2005 (Warner Bros.)

De acuerdo con varios reportes, el estudio estaría pensando revivir al hechicero de DC Comics en una nueva película; su idea es traer de regreso a Reeves para que vuelva a interpretar al líder de la Justice League Dark.

Al parecer ya habrían entablado los primeros acercamientos; pero Keanu no está del todo convencido de volver a 'Constantine' luego que hiciera al personaje en el filme de 2005. Sin embargo, Warner hará todo lo posible para que esto se concrete.

'Constantine' de 2005 tuvo un recibimiento mixto

Como mencionamos, Keanu Reeves ya interpretó a Constantine en el pasado; esto fue en la adaptación cinematográfica de 2005, la cual tuvo reacciones divididas entre los fans, crítica y público en general, quedando un tanto olvidada.

Los seguidores del personaje creado por Alan Moore, señalaron que el filme no era fiel a los cómics, dejando de lado la investigación paranormal que caracteriza al personaje, en favor de una película de acción como cualquier otra.

Además señalaron que Reeves no guardaba ningún parecido con su contraparte en impreso; aunque aceptaron que su actuación era acorde a la personalidad del hechicero inglés. Quienes no conocen el cómic, señalaron que es una película entretenida y con buen ritmo.

No se sabe si la posible nueva película de Constantine sea una secuela, un reboot, se enmarque dentro del mini-universo de DC en cine, o sea independiente, como la recién estrenada 'Joker'.

Con información de We Got This Covered,