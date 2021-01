¿Quién ganará en 'Godzilla vs Kong'? Analizamos la pelea del siglo

'Godzilla vs Kong' está muy próxima a estrenarse, por ello vemos qué posibilidades tiene cada uno.

Luego del estreno del tráiler de 'Godzilla vs Kong', se ha abierto un gran debate acerca de cuál de los dos monstruos saldrá con la victoria de lo que ya es llamada "La Pelea del Siglo", más aún cuando el director de la película, Adam Wingard, aseguró que no habrá empates, sólo un ganador.

¿Godzilla o Kong?. Cada personaje cuenta con sus virtudes y debilidades, por lo que hasta el momento nadie sabe bien quién podría alzarse como el verdadero " Rey de los Monstruos ", es por ello que a continuación haremos un pequeño análisis de los peleadores de 'Godzilla vs Kong'.

Hay que mencionar que aunque declaremos un ganador, este podría no empatar con el resultado de la película 'Godzilla vs Kong', pues no sabemos cómo será el desarrollo de la misma y los eventos contextuales (o de guión) que le daría la victoria a uno u otro.

Godzilla vs Kong Warner Bros.

¿Kong le puede ganar a Godzilla?

Vayamos primero con el "underdog" de 'Godzilla vs Kong', el que no es favorito casi para nadie, el "Rey de la Isla Calavera": Kong. De entrada el tamaño del simio ha sorprendido a todo el mundo, pues de una película a otra aumentó tanto en estatura, como en masa muscular.

En 'Godzilla vs Kong' veremos a un primate del tamaño del kaiju japonés. Si bien Kong carece de poderes, cuenta con una agilidad en Tierra superior, además de que es más hábil en combate cuerpo a cuerpo, gracias a sus extremidades desarrolladas.

Kong Warner Bros.

Sin olvidar que ha quedado establecido que Kong tiene un raciocinio superior al del reptil, que sólo se mueve por instinto, de ahí que pueda usar herramientas y estrategia para compensar su falta de poder. Además, no hay que olvidar que Kong ya le ganó a Godzilla una vez en la película original de los 60.

¿Godzilla le puede ganar a Kong?

Ahora el favorito de las multitudes en 'Godzilla vs Kong', la representación del miedo al cataclismo nuclear, el "Rey de los Monstruos": Godzilla. Hay que decirlo con todas sus letras, el kaiju japonés más que una criatura es una fuerza de la naturaleza, Kong prácticamente se estará enfrentado a un tsunami o tornado .

En las obras del "Monsterverse" previas a 'Godzilla vs Kong', ha quedado establecido que el reptil cuenta con habilidades como el aliento atómico, capacidades regenerativas (aunque no instantáneas), resistencia al armamento nuclear y provoca explosiones con su propia energía corporal.

Godzilla Warner Bros.

Si Kong no lleva el combate a distancia corta inmediatamente, será avasallado por el poder de Godzilla; aunque también ahí tendría algo de problemas, pues el kaiju cuenta con escamas sumamente duras, prácticamente una armadura integrada, mientras que el simio, por mucho músculo que tenga, su tejido es "blando".

Godzilla le gana a Kong

Aunque Kong se ha ganado el corazón del público por demostrar que es un ser noble y toda la destrucción que causa es, como en muchos otros aspectos, culpa de la intervención humana; en 'Godzilla vs Kong' sólo puede haber un ganador y ese es el "Rey Kaiju", Godzilla.

Si Kong se enfrentara al Godzilla de la película de 2014, podría tener oportunidades de ganar, pues esa versión no era tan poderoso, demostrando que apenas su dominaba el aliento atómico y batalló mucho para derrotar a dos monstruos genéricos.