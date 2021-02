Globos de Oro 2021 se realizarán entre demandas de corrupción

La organización de los Globos de Oro atraviesa demandas por corrupción y tráfico de influencias

La 78 edición de los Globos de Oro 2021 que se realizará este domingo 28 de febrero , atraviesa una gran campaña de desprestigio luego de ser demandada por corrupción y tráfico de influencias.

De acuerdo con información de EFE, este fin de semana un grupo de personas habrían firmado una carta de petición dirigida a los integrantes de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), para “ incrementar la diversidad en sus pequeñas filas” y terminar con la corrupción que interviene en cada edición de los Globos de Oro.

Acusan a los Globos de Oro por corrupción

Time’s Up es el grupo que encabeza la protesta y demandas contra los jueces y seleccionadores de los Globos de Oro, un grupo de 87 periodistas que no permite la entrada de miembros nuevos, y que no cuenta con integrantes afroamericanos.

Personalidades de Hollywood como el productor J. J Abrams; y las actrices Amy Schumer, y Kerry Washington, han respaldado las demandas por corrupción impuestas contra los Globos de Oro y la HFPA.

En entrevista para Los Ángeles Times, Schumer señaló que, aunque hay miembros de la HFPA que merecen todos los honores, hay muchos más que “nominan y votan de forma vergonzosa”.

"Es prácticamente imposible entrar en ese reducido círculo de veteranos periodistas que se maneja bajo la filosofía del 'cuantos menos seamos a más tocamos'", dijo una fuente anónima.

La serie nominada ' Emily en París ', es una de las decisiones de los Globos de Oro 2021 que ha causado más controversia en la industria. Algunos aseguran que su nominación fue "comprada" con viajes y lujos en la ciudad de grabación.

"Hubo una reacción violenta real y con razón, ese programa no pertenece a ninguna lista de los mejores de 2020." Fuente anónima a Los Ángeles Times

Globos de Oro apuesta por la diversidad

En respuesta a las demandas por corrupción en su contra, los Globos de Oro han manifestado su compromiso por aumentar la diversidad entre sus nominados.

Como prueba de ello, la HFPA ha abierto su lista de películas nominadas, para que producciones latinoamericanas como "La llorona" puedan resultar ganadoras.

Pero, a ojos de los juzgados, críticos, y público del cine, esto no ha sido suficiente, pues las acusaciones por prácticas monopólicas y tráficos de influencias han manchado la edición 78 del evento.

Con información de EFE y Los Ángeles Times.