Oscar 2020: Brad Pitt gana Mejor Actor de Reparto por 'Érase Una Vez... en Hollywood'

El actor Brad Pitt ganó su primer Oscar como actor de reparto.

Este 9 de febrero se lleva a cabo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, la entrega número 92 de los Premios Oscar.

El primer ganador de la noche fue Brad Pitt en la categoría actor de reparto por la película Once Upon a Time... in Hollywood (Érase una vez en Hollywood), en la que comparte créditos con Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, todo ellos dirigidos por el cineasta Quentin Tarantino.

Visiblemente emocionado, el exesposo de Angelina Jolie, dedicó la codiciada estatuilla a sus hijos.

"Esto es increíble, realmente increíble, gracias a La Academia por este honor… Tarantino, eres original, eres único, la industria no sería lo mismo sin ti. Leo (DiCaprio) de verdad estoy agradecido. Al equipo de la película. Hay que reconocer a todos nuestros coordinadores, dobles de riesgo… No quisiera mirar hacia atrás. Lo dedicó a sus hijos” Brad Pitt. Actor

Este es el primer Oscar que se suma Brad Pitt, a sus 56 años de edad.

Así recibe Brad Pitt su #Oscars haciéndole mención a los dobles que arriesgan sus vidas por las escenas de alto riesgo

¡Así se hace Brad! pic.twitter.com/rS1eJrBWOO — 949 Radio (@949Radio) February 10, 2020

Once Upon a Time… in Hollywood retrata la vida de un actor de televisión y su doble quienes se esfuerzan por alcanzar la fama y el éxito dentro de la industria del cine durante la Época de Oro de Hollywood en 1969 en Los Ángeles.