En una platica con Adrián Uribe, Eugenio Derbez y Omar Chaparro salieron a defender sus películas, las cuales son criticadas por mucha gente.

Desde hace ya varios años, gran parte de las películas mexicanas que se presentan en cartelera son producciones hechas o protagonizadas por Eugenio Derbez y Omar Chaparro, mismas que han sido criticadas por tener una pésima calidad. Al respecto, los actores defendieron la existencia de sus filmes.

En una plática con Adrián Uribe, Eugenio Derbez señaló que sus películas y las de Omar Chaparro son necesarias para la industria mexicana, pues esta no puede vivir sólo del "cine de arte" que recibe premios; ya que se necesitan obras que generen taquilla, así es donde entra él y su colega.

"Siempre ha habido esta división entre el cine comercial y el cine de arte, en el cual siempre se ha dicho, sin el cine comercial no habría industria. El cine nacional no puede vivir sólo de premios y de películas que la gente normalmente no va a ver" Eugenio Derbez

Siendo esto último, la taquilla, el principal argumento para sostener la existencia de sus producciones, ya que mientras los números sean buenos, eso significa que hay muchas personas dispuestas a ver sus largometrajes.

Eugenio Derbez y Omar Chaparro fueron aludidos ante la extinción del FIDECINE

El tema de las películas de Eugenio Derbez y Omar Chaparro salió luego de que este último recordara que ambos fueron aludidos luego de la extinción del FIDECINE (fideicomiso con el que se elaboraban gran parte de los largometrajes mexicanos).

En esa ocasión uno de los comentarios recurrentes era que, por lo menos, ya no veríamos más películas de Eugenio Derbez y Omar Chaparro. Al respecto los actores señalaron que esta es una asunción errónea por parte de la gente.

Omar Chaparro Disney

Ellos no tenían contacto directo con dinero del FIDECINE, este servía principalmente para pagar al staff y que si los solicitaban para algún protagónico, o les aprobaban un proyecto, era principalmente porque son actores consagrados.

A pesar de estas declaraciones, mucha gente señala que todo lo anterior no excusa a estas personalidades de casi siempre estar envueltas en obras poco memorables, que en general están mal hechas, donde sus capacidades actorales no parecen ser las adecuadas.

Con información de Omar Chaparro.