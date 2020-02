Guionista de 'Loki' escribirá la historia de 'Doctor Strange 2'

Michael Waldron, guionista de 'Loki', ha firmado para hacerse cargo de la escritura de la historia de 'Doctor Strange In The Multiverse of Madness'.

Siguen los cambios en 'Doctor Strange 2', ante de la salida de Scott Derickson de la película. Tal parece que Disney y Marvel harán una reordenación completa de la idea original, por ello han traído a Michael Waldron, guionista de 'Loki', para que se haga cargo de reelaborar el guión. Doctor Strange Marvel/Disney Waldron tiene una basta experiencia en franquicias del mundo geek, además de su participación en la serie del hermano de Thor, ha escrito y producido algunos capítulos de la animación 'Rick and Morty', los cuales han sido del agrado del público en general. Puedes leer: Destrozan participación de Facundo en los Oscar 2020 Recordemos que la razón por la que Derickson dejó la dirección se debió a diferencias creativas con el estudio, todo indica que Disney no estaba del todo de acuerdo en hacer una película de terror con sus personajes. 'Doctor Strange 2' aún no tiene director Lo curioso del caso es que 'Doctor Strange 2' o 'Doctor Strange In the Multiverse of Madness' aún no tiene director de manera oficial, está el rumor de que Sam Raimi podría integrarse al proyecto; pero no hay nada confirmado hasta el momento. Algo interesante es que Raimi no sólo tiene experiencia con personajes de Marvel con su trilogía de 'Spider-Man', también es un experto en el cine de terror, al ser uno de los artífices de la saga de 'El Despertar del Diablo'. Spider-Man de Sam Raimi Sony Con este perfil, bien podría encajar en las necesidades de Marvel y Disney, pues tendrían un acercamiento al género no tan pesado como lo daría Derickson, quien señalaba que el filme daría miedo en un 70 u 80% de la historia. Recomendamos: “Aquí está el rating, cabrón”: Facundo responde a críticas por conducción de los Oscar Por el momento, parece que todo está dentro del presupuesto del estudio, tomando en cuenta que el filme no se ha retrasado. Si todo sale bien, esta segunda parte de 'Doctor Strange' llegaría el 7 de mayo del 2021. Con información de The Hollywood Reporter.