Cruella, The Eternals y Star Wars entre lo más destacado de Disney durante la D23

Como era de esperarse, Disney aprovechó su convención, D23; para hacer varios anuncios importantes acerca de sus nuevas películas de todos sus estudios; destacando la revelación de Cruella, el elenco de The Eternals y más información de Star Wars: El Ascenso de Skywalker.

A continuación te daremos los detalles de la información más importante revelada el pasado 24 de agosto de 2019.

Star Wars: El Ascenso de Skywalker

Dieron a conocer un nuevo póster, así como un pequeño adelanto exclusivo donde se pude ver a Rey en túnica negra, portando un Sable de Luz doble de color rojo; como el de Darth Maul. La película se estrena el 20 de diciembre de 2019.

Póster completo de Star Wars: El Ascenso de Skywalker (Disney)

The Eternals

Kevin Feige presentó el elenco de The Eternals: Richard Madden, como Ikaris; Kumail Nanjiani, será Kingo; Lauren Ridloff, como Makkari; Brian Tyree Henry, como Phastos; Salma Hayek, será Ajak; Lia McHugh, será Sprite; Don Lee, como Gilgamesh; y Angelina Jolie, como Thena.

A ellos se suma Gemma Chan, como Sersi; Kit Harington, como Dane Whitman, y Barry Keoghan, como Druig. La película se estrenará a finales de 2020.

Elenco de The Eternals (Disney)

Black Panther II

Se dio a conocer, junto al director Ryan Coogler, el logo de la segunda entrega de Black Panther, así como su fecha de estreno: mayo del 2020.

Logo Black Panther II (Disney)

Maléfica: Dueña del Mal

Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer, junto a Chiwetel Eijofor, dieron a conocer detalles y material exclusivo de la película, que estrena en cines de Latinoamérica el 18 de octubre.

Arte de Maléfica: Dueña del Mal (Disney)

Cruella

Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, presentó Cruella, película live-action protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson; centrada en la villana de Los 101 Dálmatas. Se estrenará en mayo del 2021.

Imagen de Cruella (Disney)

Soul

Pete Docter, CCO de Pixar Animation Studios presentó Soul, la nueva película del estudio, dirigida por él, cuyo estreno está previsto para junio de 2020.

La película ira desde las calles de Nueva York hasta la conciencia del ser human, para descubrir el origen de las personalidades.

También se dieron a conocer los actores que conforman el elenco de voces en inglés de la película: Ahmir Questlove Thompson, Phylicia Rashad, Daveed Diggs, Tina Fey y Jamie Foxx.

Soul (Disney)

Unidos

Dan Scanlon, junto a Kori Rae, la productora, contaron detalles y mostraron material exclusivo del próximo estreno de Pixar, previsto para marzo de 2020.

Unidos de Pixar (Disney)

Raya and the Last Dragon

Jennifer Lee, CCO de Walt Disney Animation Studios presentó Raya and the Last Dragon, cuyo estreno está previsto para fines de 2020. Los directores de la película son Paul Briggs y Dean Wellins, la productora es Osnat Shurer y su guionista es Adele Lim

Raya es una solitaria guerrera del reino Kumandra, que se encuentra en la búsqueda del último dragón para traer luz y unión de nuevo al mundo.

· Se anunciaron dos talentos del elenco de voces: Awkwafina, como Sisu, el último dragón; y Cassie Steele como Raya.

Raya and the Last Dragon (Disney)

Frozen 2

Lee, su directora, junto a Chris Buck, responsable del guion, dieron a conocer nuevos detalles de la película, cuyo estreno está previsto en Latinoamérica a partir de noviembre de este año

Presentaron a dos nuevos miembros del elenco de voces: Sterling K. Brown, como el Lieutenant Destin Mattias, y Evan Rachel Wood, como la reina Iduna, madre de Ana y Elsa.