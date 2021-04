'Depredador': Creadores demandan a Disney por derechos de autor

La ley permite que los escritores de la primera película de 'Depredador' reclamen los derechos.

Cuando Disney compró Fox, una de las franquicias que pasaron sus manos fue 'Depredador', la cual venía de estrenar una exitosa cuarta película; si bien ya se planeaba una quinta entrega, esto podría no suceder, pues los creadores de la saga han demandado al estudio para recuperar los derechos.

John y Jay Thomas, quienes escribieron la 'Depredador' original de 1987, han interpuesto un recurso legal en contra de Disney, señalando que se adhieren a una cláusula que permite a los guionistas reclamar los derechos de su obra pasados 35 años.

Si bien aún no se cumple el plazo como tal (al momento han pasado 34 años), los escritores están dispuestos a retomar el control del cazador intergaláctico; por su parte 20th Century Studios señala que el proceso de reclamo no se hizo de manera correcta, así que no hay recursos para ceder la franquicia a los hermanos Thomas.

¿'Depredador' podría ser arrebatada a Disney?

Si bien el conflicto entre los Thomas y Disney por 'Depredador' apenas está comenzando, hay una buena posibilidad de que el personaje y todo su universo sean arrebatados de la manos del estudio, pues hay un antecedente de algo similar.

En 2018, haciendo uso de la misma cláusula que se mencionada en el caso de 'Depredador', Victor Miller, escritor de 'Viernes 13', logró que la corte fallara a su favor en su lucha por obtener los derechos sobre la película y todos sus personajes.

Aún más, en 2017 el escritor Stephen King entrego un aviso legal a varias compañías con el fin de que se le regresaran los derechos cinematográficos de varias de sus obras, incluyendo 'Cujo' y 'Los Niños del Maíz'.

No obstante, todo dependerá de las habilidades de los abogados para llevar la batalla legal; mientras que los Thomas contrataron a Marc Toberoff, quien ayudó a Miller y 'Viernes 13', Disney tiene a Daniel Petrocelli, quien le quitó los derechos de Superman a la familia de los creadores originales para entregárselos a Warner.

Con información de The Hollywood Reporter.