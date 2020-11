Disney ha confirmado a las guionistas del proyecto, así como al productor y el regreso de Ryan Reynolds.

Luego de varios años en el limbo, todo parece indicar que Disney ha decidido comenzar la producción de la esperada 'Deadpool 3'; esto de acuerdo con un reporte en exclusiva de Deadline, donde señala que fuentes internas ha dado información al respecto.

De acuerdo con el portal, de momento se sabe que Kevin Feige será el productor de la obra, lo que indica que podríamos ver al mercenario en el MCU; junto con esto se confirmó que Ryan Reynolds se mantendrá en el papel de Wade Wilson.

Por otra parte, las hermanas Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Loeglin serán las encargadas del guión; ellas cuentan con experiencia en el humor manejado por Deadpool, pues son responsables de la escritura de varios episodios de la serie para adultos 'Bob's Burger'.

Deadpool FOX/Disney

¿'Deadpool 3' seguirá siendo para adultos?

Ahora bien, lo que muchos fans se han preguntado desde que Disney compró Fox es si 'Deadpool 3' seguiría siendo una película para adultos, tomando en cuenta que la compañía en su rama principal y subsidiarias, siempre ha buscado el contenido familiar.

Hasta donde lo revela Deadline, de momento no se piensa hacer mayores cambios al tono del personaje y sus filmes relacionados, por lo que sí, Deadpool mantendrá su clasificación R, por lo menos en Estados Unidos; recordemos que en México la franquicia siempre ha sido exhibida para adolescentes y adultos.

Deadpool Fox

No obstante, no se descarta que también vaya a haber un corte para toda la familia, tal y como sucediera con 'Once Upon a Deadpool', la versión "relajada" de la segunda entrega de la saga, que se estrenara en cines unos meses después.

De momento no se sabe qué historia presentará esta nueva película de Wade Wilson, aunque en su momento Ryan Reynolds planteó la idea de tener al personaje matando a todo el universo Marvel de Fox, como una manera de darle fin a este e integrar así a los personajes al MCU sin mayor problema.

Con información de Deadline.