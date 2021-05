'Capitana Marvel 2' incluiría a 2 parejas LBGTI

Kevin Feige ya lo dijo, el plan de Marvel en cine para el futuro es ser más diverso e inclusivo; por ello no sorprende que la posible 'Capitana Marvel 2' tenga pensado incluir a dos parejas representantes de la población LBGTI.

De acuerdo con We Got This Covered, dentro de los planes para la nueva aventura de Carol Danvers está mostrar a Wiccan y Hulking en una relación sentimental. Sin embargo, la producción echaría la casa por la ventana al darle una novia a Carol Danvers.

Según el mismo reporte, la Capitana iniciaría una relación ni más ni menos que con Jessica Jones, la cual sería introducida en esta película al MCU; dándole una doble sorpresa a los fans tanto de los personajes, como la población LBGTI.

'Capitana Marvel 2' aún no está confirmada

Si bien la gente de We Got This Covered han tenido varios aciertos y exclusiva en el pasado, la información acerca de las parejas LBGTI en 'Capitana Marvel 2' debe de ser tomada con cautela, pues Marvel ni siquiera a confirmado la secuela del filme.

Esto a pesar de que el filme fue un éxito en recaudación de taquilla, al sumar más de mil millones de dólares; sin embargo, estuvo envuelto en la polémica semanas antes de su estreno por una serie de declaraciones mal entendidas de Brie Larson y Kevin Feige.

Asimismo, la crítica y fans catalogaron a 'Capitana Marvel' como la peor película del MCU, debido a una pésima dirección y ritmo; además de que el papel de Carol Danvers interpretado por Larson fue muy plano y sin carisma.

Por esto se cree que Disney y Marvel se estén tomando su tiempo para confirmar la secuela, haciendo una mejor logística al respecto con el fin de evitar una nueva polémica.

Con información de We Got This Covered.