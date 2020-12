Brenda Fricker, la Señora de las Palomas en 'Mi Pobre Angelito 2', mencionó que esta temporada es difícil porque vive sola desde hace años.

Para muchos, la películas de 'Mi Pobre Angelito' son los clásicos por excelencia de Navidad; irónicamente, una de las actrices de la saga señala que esta temporada no es muy agradable para ella, nos referimos a Brenda Fricker, quien interpretó a la Señora de las Palomas.

Brenda Fricker estuvo en el podcast de 'The Ray D'Arcy Show', donde recordó su participación en 'Mi Pobre Angelito 2', al mismo tiempo que (en algo muy parecido a la Señora de las Palomas), ella pasa la Navidad sola desde hace tiempo, señalando que estos días son muy oscuros personalmente.

Lo peor resulta en Año Nuevo, pues no tiene a quien felicitar cuando suenan las campanas que marcan el final del ciclo de 12 meses; aún así trata de superarlo apagando su teléfono, viendo algunos de sus programas favoritos y estando al lado de su perro. Así mitiga un poco el sentimiento de pesadez que la invade en estos días.

Mi Pobre Angelito 2 Disney

​Brenda Fricker aún se preocupa por el protagonista de 'Mi Pobre Angelito 2'

Precisamente cuando Brenda Fricker señaló que no está en contacto con nadie, el presentador de 'The Ray D'Arcy Show' le preguntó si no ha sabido nada de Macaulay Culkin en todos estos años, luego de la filmación de 'Mi Pobre Angelito 2'.

Fricker señaló que así como la Señora de las Palomas en la película, ella sigue al pendiente y preocupada por el protagonista de 'Mi Pobre Angelito 2', señalando que desea que siempre le vaya bien; sin embargo, no mantiene contacto con él.

La actriz actualmente cuenta con 75 años y está retirada desde hace 6, siendo la serie ‘Forgive Me’ su último trabajo como tal; si bien se hizo famosa por la segunda aventura de Kevin McCallister, ella ya tenía una carrera previa.

Muestra de ello es que en 1989 ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por la película 'My Left Foot', dirigida por Jim Sheridan.

Con información de People.