Marvel y Disney liberaron el nuevo trailer de la película de 'Black Widow', donde vemos a Natasha hacerle frente a Taskmaster, villano de la historia.

Natasha Romanoff regresa a la acción con un nuevo trailer de 'Black Widow', la próxima película del MCU. El video muestra parte de la trama del filme, además de darnos un primer vistazo a Taskmaster, el villano de la historia.

Por lo que podemos ver, Taskmaster se hará con el control del "Red Room", organización que entrena a las "Viudas Negras", mandando a todo un ejército de estas en contra de Natasha y su familia; la razón del ataque aún no se revela.

'Black Widow' será la primera película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, siendo también el inicio de una nueva etapa para el mismo, post-Saga del Infinito, por lo que la expectativa es mucha alrededor del proyecto.

El estreno de 'Black Widow' podría ser cancelado

Aunque 'Black Widow' es una de las películas más esperadas de 2020, existe la posibilidad que su estreno sea cancelado, esto debido a la crisis mundial por el coronavirus. Reportes indican que Disney estaría pensando mover la fecha de estreno si lo creen conveniente.

Esto haciendo un émulo de lo que sucedió con 'No Time to Live' de Universal, que movió su lanzamiento de abril a noviembre de este año; por lo que cabría la posibilidad de que no veamos a Natasha el 1º de mayo, como está planeado.

Poster Black Widow Disney

Hay que mencionar que Disney ya canceló el estreno de una película, nos referimos a 'Mulan', aunque esto sólo sería en China por el momento, debido a que se trata de uno de los países más afectados por la enfermedad.

Por el momento, todo se mantiene tal cual con la película de Marvel; estaremos al pendiente si hay alguna modificación.

Con información de Marvel.