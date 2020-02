Benedict Cumberbatch se perfila como favorito para vestir la capa de Drácula en Universal

Universal Studios estaría interesado en que Benedict Cumberbatch interprete a Drácula en pantalla grande.

Universal Studios estaría planeando una nueva película sobre Drácula -novela homónima de Bram Stoker de 1897-; el actor favorito para interpretar al temible conde sería el británico Benedict Cumberbatch.

Hace algún tiempo Universal Studios planeaba lanzar un ‘Universo Oscuro’, que debutara con Tom Cruise con ‘ La Momia ’; sin embargo, el fracaso rotundo de la cinta hizo que el estudio cancelara sus planes.

Ahora, con el estreno de ‘El hombre invisible’, protagonizada por Elisabeth Moss, una cinta sobre Drácula sería la próxima en realizarse y es el británico, Benedict Cumberbatch, quien se perfila como favorito para encarnar al temible vampiro, esto de acuerdo a las fuentes de We Got This Covered.

Dexter Fletcher sería el encargado de llevar el remake de Drácula a los cines

A pesar de que ya no se contempla un ‘Universo Oscuro’ como tal, si se están planeando varios remakes sobre los monstruos clásicos de Universal, que hace algunos ayeres pusieron a temblar al público, por lo que no es de sorprender que Drácula sea la próxima película en su lista.

La cinta sería dirigida por Dexter Fletcher ( ‘Rocketman’ 2019) y llevaría como nombre ‘Renfield’, siendo una comedia de humor negro -al más puro estilo británico, por supuesto- en donde se relatará la vida del asistente de Drácula.

Cabe señalar que el actor de 'Doctor Strange' ha estado vinculado con este papel, pues los showrunners de ‘Sherlock Holmes’ -Mark Gatiss y Steven Moffat- sacaron una miniserie de tres capítulos sobre Drácula, con la grandiosa actuación de Claes Bang.

A pesar que en el tercer acto decae un poco la historia, eso no demerita la gran producción y las actuaciones que estuvieron de por medio; de hecho, los showrunners cuentan que la idea de desarrollar algo sobre Drácula se les vino a la mente luego de que alguien comentará que el cuello del abrigo de Sherlock -en la serie- pareciera la capa del vampiro.

Sólo quedaría esperar si Benedict Cumberbatch esta interesado o no en interpretar a Drácula, pues con la serie de problemas y leves retrasos que ha tenido ‘Doctor Strange In The Multiverse of Madness’ tras la salida de su director, habría que esperar que la agenda del actor coincida para esas fechas.