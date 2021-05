'Army of the Dead': Zack Snyder tardó 15 años en hacerla

'Army of the Dead' estaba lista desde el lanzamiento de 'Dawn of the Dead'.

Estamos a días del estreno de 'Army of the Dead', la nueva película de Zack Snyder, misma que el director y su esposa Deborah tardaron 15 años en hacer. En conferencia, la pareja declaró que 'Army of the Dead' estaba lista desde el lanzamiento de 'Dawn of the Dead'; pero por diversas razones no se produjo. Puedes leer: 'Army of the Dead': Zack Snyder reacciona a parodia de fans (VIDEO) Deborah Snyder menciona que Zack estaba cansado de los zombies tras 'Dawn of the Dead', así el proyecto fue turnado a otro director con un guión inicial. "Por varias razones, simplemente no sucedió. El presupuesto era demasiado grande y el director muy joven. Simplemente se sintió que no era el momento indicado. Deborah Snyder. Productora Sin embargo, hubo varios problemas en su momento, como el costo de la producción y que el director elegido por Snyder era demasiado joven. Después de eso vino su incursión en el DCEU y la película acumuló polvo en el estante, hasta que el cineasta se acordó de ella, decidiendo rescatarla. Army of the Dead Netflix Recomendamos: 'Army of the Dead': Liberarán los primeros minutos en evento interactivo 'Army of the Dead' era lo que Zack Snyder quería tras el DCEU El que Zack y Deborah Snyder decidieran hacer 'Army of the Dead' tras el DCEU no es coincidencia; es lo que quería el director luego de los superhéroes. En la misma conferencia Deborah Snyder señala que al estar pensando que haría luego de su experiencia con Warner, Zack sugirió traer 'Army of the Dead'. El director señala que con los proyectos de alto presupuesto se sintió en medio de una conversación sobre el género y sus reglas, sintiéndose renovado. "Habiendo hecho películas de superhéroes, sentí que la conversación era con la forma en que la gente ve el tipo de reglas del género. Tuve una fascinación renovada por ese tipo de conversación." Zack Snyder. Director Lee esto: Zack Snyder presenta el nuevo póster de 'Army of the Dead' De hecho le sorprendió que Netflix aceptará producir 'Army of the Dead'; sin embargo, tuvo que hacer algunos ajustes al guión original de hace 15 años. Las ideas que estaban ahí ya no correspondían a su realidad ni a la del mundo en general; de hecho no la considera una película de zombies como tal. Para él 'Army of the Dead' es un drama familiar, de un padre relacionándose con sus hijos; esa es la manera de entender esta obra en su opinión. Army of the Dead Netflix