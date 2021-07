Ana de la Reguera protagonizará nueva película de The Purge

La próxima película de la franquicia de terror The Purge tendrá un toque muy mexicano, pues se ha confirmado que Ana de la Reguera será su protagonista.

Así lo dio a conocer el medio especializado The Hollywood Reporter, donde se informó que la historia será escrita por James DeMonaco, guionista y director de las cuatro cintas precedentes.

También la actriz lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, donde escribió:

"Feliz de compartir esta noticia con ustedes!" Ana de la Reguera.

Actualmente De la Reguera se encuentra en el rodaje de la película Army of the dead, de Zack Snyder, en la que compartirá créditos con Dave Bautista, Omari Hardwick y Ella Purnell.

Además, la veracruzana es protagonista de la serie Goliath, junto con Billy Bob Thornton, la cual emite su tercera temporada en Amazon desde hace unos días.

¿Qué historia narrará la nueva cinta?

Blumhouse, Platinum Dunes y Universal dieron luz verde a este nuevo filme, que podría titularse The Purge: Survival, debido al éxito obtenido por la entrega del año pasado, The First Purge.

Esta última se convirtió en el lanzamiento más taquillero hasta la fecha de la franquicia, que retrata un futuro distópico donde los hechos violentos se mantienen a raya en Estados Unidos, gracias a que cada año se realiza un día de “la purga”, en el que todo crimen, incluido el asesinato, es permitido sin consecuencias legales.

Aunque la trama de la nueva cinta se mantienen en reserva, fuentes consultadas por The Hollywood Reporter revelaron que esta vez la historia abandonaría su entorno metropolitano habitual, pero seguirá abordando problemas de clase y raza de la misma manera que las películas anteriores.

Las películas han ganado más de 450 millones en todo el mundo con un presupuesto combinado de alrededor de 35 millones.

La franquicia ha sido tan rentable que incluso ha originado una serie de televisión que recientemente terminó su segunda temporada en USA Network y cuenta con la participación de otra mexicana, la actriz Paola Núñez, en uno de los roles principales.

El cineasta mexicano Everardo Gout, quien dirigió la mayoría de la serie Nat Geo Mars, así como los episodios de Luke Cage y The Terror, se sentará en la silla del director.

Universal estableció el 10 de julio de 2020 como fecha preliminar de estreno para la película, que comenzará a rodarse el próximo mes.