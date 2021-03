'Ace Ventura 3' ya está en producción

Amazon Studios será la encargada de traer de regreso a Ace Ventura.

El Detective de Mascotas, Ace Ventura, muy pronto estará de regreso, Amazon Studios anunció que ya está trabajando en la tercera parte de esta saga de películas de los 90, con ayuda de Morgan Creek Entertainment (MCE), productora original de la franquicia.

De momento hay pocos detalles de 'Ace Ventura 3', sólo se mencionó que el guión será escrito por Pat Casey y Josh Miller, quienes estuvieran a cargo de la película de 'Sonic the Hedgehog', el último éxito de taquilla mundial antes de que se diera la pandemia de Covid-19.

Además se dejó claro que el filme será lanzado para el servicio de Prime Video como una exclusiva. De acuerdo con Park Circus de MCE, se decidió traer de regreso a Ace Ventura debido a que el público retomó al personaje y sus películas durante la pandemia, así que quieren aprovechar este nuevo pico de popularidad.

Ace Ventura MCE

¿Jim Carrey regresará en 'Ace Ventura 3'?

Ante el regreso de Ace Ventura, la pregunta obligada es sí Jim Carrey volverá a interpretar al Detective de Mascotas; aunque el actor ha dado pistas de su interés por volver a poner los pantalones de rayas y camisa floreada, de momento no hay ninguna confirmación.

Obviamente se estaría buscando que Carrey se sumara al proyecto, pues eso aseguraría no sólo continuidad en la historia, también éxito en un primer momento, pues los fans no aceptarían a otro Ace Ventura que no fuera el original.

Ace Ventura MCE

La muestra de esto es lo que sucedió con una precuela lanzada en 2009, la cual mostraba a un Ace Ventura niño; sin embargo, muchos consideran a esta la peor película de la saga, pues la historia era mala y el joven protagonista, Josh Flitter, no tenía el carisma de Jim Carrey.

Estaremos al pendiente de todo lo que suceda alrededor de esta película y si el elenco de alguna de las entregas previas regresa para la nueva aventura.

Con información de Comic Book.