Me amenazan de muerte por una publicación de SinEmbargo donde me mencionan en un video donde claramente no soy yo. https://t.co/kPXAvCnFJl



Solicito mi derecho de réplica y cualquier cosa mala que me pase, culpó al periódico y a quien publico esto. pic.twitter.com/rZaz7D6jYJ

— Carlos Chavira (@CarlosChaviraTV) April 4, 2021