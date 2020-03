Wolverine sería bisexual en los nuevos cómics de Marvel

El número 7 del nuevo cómic de 'X-Men', habría arrojado una pista sobre la orientación sexual de Wolverine, quien podría ser bisexual.

Parece que Marvel está dispuesta a hacer un gran salto con los nuevos cómics de 'X-Men', pues habría dado pistas sobre la orientación sexual de Wolverine, uno de los personajes más queridos de la editorial; quien sería bisexual y se sentiría atraído por Jean Grey y Cíclope.

Esto lo podemos ver en una escena del número 7 de la serie; donde Logan, al no poder dormir, se prepara un café en la cocina de lo que parece ser una base espacial; posteriormente entra en escena otro personaje que le sugiere ir a la playa.

X-Men 7 Marvel

El mutante de adamantium menciona que sería bueno ver a Jean en bikini o a Scott (Cíclope), en un traje de baño ajustado. Este simple comentario ha desatado las teorías entre los fans, quienes creen que Wolverine se mostrará como una persona que gusta de ambos sexos.

Los 'X-Men' siempre han apelado a la diversidad

No sería raro que Marvel decidiera presentar a uno de los 'X-Men', en este caso Wolverine, como una persona bisexual; históricamente, estos personajes han apelado a la diversidad, mostrando a héroes y villanos de distintas etnias, géneros y orientación sexual.

La gran diferencia es que en esta ocasión se hará con uno de los personajes más emblemáticos, no sólo de Marvel o los mutantes, sino del mundo geek en general; de ahí que se considere todo un acontecimiento.

Iceman Marvel

Antes de esto, el último "Hombre X" que reveló su verdadera orientación sexual fue Iceman, quien declaró su homosexualidad en las páginas de la versión "All New, All Different" de los cómics de 'X-Men'; cosa que no fue bien vista por los fans veteranos.

Hay que mencionar que el proyecto de Marvel para los próximos años es tener un universo con mayor diversidad, pensamos que esto sólo aplicaba a las películas del MCU; pero todo indica es que es una iniciativa global.

Con información de Comic Book Resources.