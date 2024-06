Este es el significado y letra completa de Todos me miran de Gloria Trevi -de 56 años de edad- un tema considerado himno para la comunidad LGBT.

La música no puede faltar en el Mes del Orgullo, pues hay canciones que se han vuelto icónicas para la comunidad LGBT.

Como la canción de Gloria Trevi, que ha resonado a través de los años debido a su mensaje de empoderamiento y liberación.

Gloria Trevi, conocida por su estilo provocador y su actitud desafiante, utiliza esta canción para transmitir independencia.

Significado de Todos me miran de Gloria Trevi, himno de la comunidad LGBT

Gloria Trevi es una de las cantantes mexicanas más icónicas y queridas, su carrera profesional está llena de grandes éxitos.

Uno de ellos ha conseguido una proyección internacional y se trata de Todos me miran, que se ha convertido en todo un himno de la comunidad LGBT.

Gloria Trevi (@gloriatrevi / Instagram)

Y es que la letra de este tema cuenta la historia de uno de sus fans que se sintió rechazado por sus padres cuando les confesó que era gay.

Es un mensaje poderoso para aquellos que han experimentado discriminación debido a sus preferencias sexuales o identidad de género.

Sin duda, es una canción que se convirtió en un himno de aceptación, liberación y autoexpresión para muchos miembros de la comunidad LGBT.

En diversas ocasiones, Gloria Trevi ha confirmado que se siente identificada con la comunidad; ya que, al igual que ellos, siempre ha sido juzgada.

Y el ritmo de la canción tiene un ritmo muy pegadizo que te empodera mucho más.

Orgullo LGBT (Freepik)

Letra completa de Todos me miran de Gloria Trevi, himno de la comunidad LGBT

Gloria Trevi lanzó Todos me miran en su álbum, La trayectoria’, que vió la luz en el año 2006.

La historia de su amigo provocó que la cantante creara una de las canciones más pedidas de su repertorio.

Además, hizo que se ganara la admiración de la comunidad LGBT. Por eso, te compartimos la letra completa:

Tú me hiciste sentir que no valía

Y mis lágrimas cayeron a tus pies

Me miraba en el espejo y no me hallaba

Yo era solo lo que tú querías ver

Y me solté el cabello, me vestí de reina

Me puse tacones, me pinté y era bella

Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme

Pero tus cadenas ya no pueden pararme

Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas

Y todos me miran, me miran, me miran

Porque sé que soy linda, porque todos me admiran

Y todos me miran, me miran, me miran

Porque hago lo que pocos se atreverán

Y todos me miran, me miran, me miran

Algunos con envidia pero al final, pero al final

Pero al final, todos me amarán

Tú me hiciste sentir que no valía

Y mis lágrimas cayeron a tus pies

Me miraba el espejo y no me hallaba

Yo era solo lo que tu querías ver

Y me solté el cabello, me vestí de reina

Me puse tacones, me pinté y era bella

Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme

Pero tus cadenas ya no pueden pararme

Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas

Y todos me miran, me miran, me miran

Porque sé que soy linda, porque todos me admiran

Y todos me miran, me miran, me miran

Porque hago lo que pocos se atreverán

Y todos me miran, me miran, me miran

Algunos con envidia pero al final, pero al final

Pero al final, todos me amarán

Y me solté el cabello, me vestí de reina

Me puse tacones, me pinté y era bella

Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme

Pero tus cadenas ya no pueden pararme

Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas