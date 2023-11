El mayor show drag queen de Trixie Mattel y Katya Zamo, The Bald and the Beautiful, llega a México; te damos fecha y precio de boletos para que no te los pierdas.

Fans de RuPaul’s Drag Race prepárense porque las estrellas del show Trixie Mattel y Katya Zamo (de 34 y 41 años de edad, respectivamente) estarán dando 2 presentaciones en México.

Esto como parte de su gira The Bald and the Beautiful, mismo que se une a la lista de conciertos y eventos de 2024 en México.

The Bald and the Beautiful: Fecha y precio del mayor show drag queen de Trixie Mattel y Katya Zamo (katya_zamo)

Fecha de The Bald and the Beautiful de Trixie Mattel y Katya Zamo; el show drag queen

El mayor show drag queen The Bald and the Beautiful de Trixie Mattel y Katya Zamo tendrá dos fechas en México siendo estas:

01 de Febrero 2024 en el Show Center Complex, Monterrey

02 de Febrero 2024 en el Pepsi Center WTC, CDMX

¿Cuándo es la venta de boletos del show drag queen The Bald and the Beautiful de Trixie Mattel y Katya Zamo?

La venta de boletos para el mayor show drag queen The Bald and the Beautiful de Trixie Mattel y Katya Zamo ya tiene fecha de salida, así que mantente al pendiente.

Será el próximo jueves 9 de noviembre en punto de las 11:00 am cuando podrás comprar tus boletos para The Bald and the Beautiful de Trixie Mattel y Katya Zamo.

Asimismo, la venta de boletos correrá a cargo de dos distintas boleteras, para la presentación en Monterrey será por SuperBoletos.

Mientras que The Bald and the Beautiful de Trixie Mattel y Katya Zamo en la CDMX será por eticket.

Llega a México🇲🇽 THE BALD AND THE BEAUTIFUL with @trixiemattel y @katya_zamo 🇲🇽



01 de Febrero 2024

Monterrey, Show Center Complex



02 de Febrero 2024

CDMX, Pepsi Center WTC. pic.twitter.com/pOIDoSNqAc — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) November 6, 2023

¿Qué precio tendrán los boletos para ver The Bald and the Beautiful de Trixie Mattel y Katya Zamo?

Por el momento, los precios de boletos para el mayor show drag queen The Bald and the Beautiful de Trixie Mattel y Katya Zamo en Monterrey no han sido revelados por parte de SuperBoletos.

Sin embargo, se cree que estos podrán ser los precios (sin cargos) de The Bald and the Beautiful de Trixie Mattel y Katya Zamo en CDMX:

Citibanamex Vip - $1,735

Platino - $1,500.

Sección A - $1,330

Box Inferior $1,155

Sección B -$1,040

Sección BB - $925

Box Superior - $1,155

Sección C - $635

Personas con discapacidad - $635