"Olvida" invitar al novio de su hermano a su boda para no "incomodar" a los invitados

La novia pidió a su propio hermano que fingiera ser heterosexual para no molestar a la familia del prometido.

A través de Reddit, un joven desesperado y angustiado, pidió ayuda a los usuarios de la red social para decidir si debía alejarse de su hermana o no. Y es que, según contó, ella está planeando su boda, pero para el importante día, pidió a su hermano que fingiera ser heterosexual, además de que "olvidó" incluir su novio de la lista de invitados.

El hombre relató que por casualidad se dio cuenta que sus cuatro hermanos, incluso los solteros, estaban en la lista de invitados con un lugar extra, pero él no tenía derecho a invitar a nadie a pesar de que lleva 5 años de relación con su novio. Al cuestionar a su hermana, ella dijo que era un error, pero más tarde, admitió que no quería incomodar a los invitados, pues la familia de su prometido es "muy religiosa".

El narrador de esta historia dijo que la peor parte de todo es que la relación entre su pareja y su hermana era tan buena que ella incluso aseguraba que él era un buen amigo , sin embargo, al ser cuestionada sobre si prefería aparentar que invitar a la gente que quiere a su boda, ella aseguró que, a la larga, era lo que más le convenía.

Por favor finge ser hetero



No conforme con haber decidido no invitar a la pareja de su hermano a la boda, la novia le pidió que, si en el evento alguien le preguntaba si tenía pareja, fingiera ser heterosexual, ya que no quería tener problemas con la familia de su prometido. Esto fue la gota que derramó el vaso para el joven que contó la historia en redes sociales pidiendo a la gente que lo ayudaran a decidir si tenía que alejarse de ella.

Como era de esperarse, toda la gente que leyó la llamada de auxilio, coincidió en que ella fue quien puso una barrera y que él no tenía que sentirse culpable por la situación.