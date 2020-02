"No sé qué cosa rara eres": Niega atención médica a hombre trans con hemorragia

Un médico lo insultó frente a otros pacientes y lo hizo volver a casa aunque estaba sangrando.

Parece increíble que hoy en día, los profesionales de la salud sigan perpetuando la discriminación en contra de las personas LGBTI y que incluso, lleguen a negarles la atención médica en emergencias, sólo por los prejuicios que tienen contra determinada orientación sexual o identidad de género. Un caso ocurrió recientemente cuando un hombre trans acudió a consulta ginecológica.

El pasado lunes 13 de enero, Charly Cabezas, de 49 años, acudió al Hospital Materno Infantil de la región con una hemorragia ginecológica por la que fue ingresado de inmediato y sometido a una cirugía con la que el personal médico logró detener la emergencia, no obstante, no estaba claro de dónde provenía el sangrado, así que la ginecóloga en turno ordenó una ecografía.

Cabezas obtuvo una cita para hacerse los estudios pertinentes el 16 de enero; a pesar de que el sangrado continuaba, acudió al hospital en tiempo y forma. En el lugar lo hicieron esperar durante horas hasta que el médico asignado a atenderlo apareció en la sala de espera con intención de irse y Charly lo interceptó para decirle que estaba esperando ser atendido.

El médico, lejos de ayudarlo, lo insultó frente a toda la gente diciéndole que “solo revisa a mujeres embarazadas y no a cosas raras”.

"No sé qué cosa rara eres (…) Yo atiendo a mujeres embarazadas, no a hombres o no sé qué eres" Médico

Ante la situación, la víctima de discriminación no tuvo más opción que irse del nosocomio con una nueva cita para el 21 de enero y probar suerte con otro especialista. Afortunadamente, esta vez encontró a una ginecóloga que lo atendió y detectó que tenía un mioma que debía ser extraído a la brevedad para terminar con el sangrado.