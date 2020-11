"Nun of Your Business" es un documental que expone la historia de amor entre Marita y Fani

El documental "Nun of Your Business", premiado en el festival internacional de cine ZagrebDox, se basa en la historia de dos monjas que se enamoran y dejan los votos. Un video de apenas dos minutos que muestra un adelanto ya se ha hecho viral.

Se trata de Marita y Fani , quienes renunciaron a su vocación para vivir una vida juntas luego de conocerse en el convento y convertirse en mejores amigas, sin sospechar hasta dónde llegaría el vínculo que las unía.

"Not of your business" quiere decir "No es asunto tuyo" en español, pero la directora decidió cambiar "Not" por "Nun", que significa "monja". Al respecto, Marita menciona que simplemente escuchó su corazón, pese a lo difícil que es ser lesbiana en Croacia , donde habita.

"Ellas encontraron la fuerza de luchar por su amor, algo que en general no está aceptado en nuestra sociedad" Ivana Marinic Kragic, directora.

Esto, porque en ese país a los homosexuales se les considera ya sea pervertidos o discapacitados. Y también por este motivo es que Ivana Marinic tomó la decisión de realizar el documental: " Es la historia de un amor inesperado e inusual pero me concentré más en la cuestión de la libertad individual".

Lo difícil que es ser gay en Croacia

Asimismo, cuenta que no busca provocar, sino generar empatía en una sociedad conservadora, donde los grupos LGBTI suelen ser víctimas de abusos y discriminaciones . Marita Radovanovic llegó al convento de su natal Korcula a los 18 años porque sintió el llamado de ayudar a los demás.

En el seminario conoció a Fani Feric, quien procedía de un pueblo al este de Croacia. Tenía 23 años cuando se ofició como monja y ya sentía que era homosexual, pero el miedo la hizo callar: "Antes, lo idealizaba todo pero me di cuenta de que el marco de la Iglesia no me convenía. Al cabo de un tiempo, decidí ser honesta conmigo misma y con Dios, que es amor", apunta.