La madre de Henry le dice que cometía pecado

El fotógrafo mexicano Henry Jiménez compartió en redes sociales un video donde habla con su madre por teléfono para invitarla a su boda gay. En lugar de tener una respuesta afirmativa, su madre condenó su orientación sexual e hizo señalamientos religiosos para calificarlo de pecador por sus preferencias sexuales.

Henry Jiménez publica parte de su vida diaria en su canal de youtube y el pasado 9 de diciembre quiso compartir el momento en que le da la noticia a su madre de que se va a casar, pero no esperaba recibir aquella respuesta.

“Me voy a casar”, le dice Henry a su madre por teléfono. “Te quiero invitar, pero sé que tú no apruebas que me vaya a casar con mi novio”. Ante la noticia, la mujer rechaza la invitación y le expresa que su orientación es mal vista ante Dios.

“No creo que me estés diciendo la verdad. ¿Tú sabes que eso es pecado para los ojos de Dios? ¿Lo sabes? Está en la Biblia. No heredarán el reino de los cielos los que se acuestan con hombres, ni los borrachos, ni los adúlteros” Madre de Henry Jiménez

Su madre le reprocha a Henry que él la va a matar y que su boda es pecado

“El día que me muera, tú me vas a matar porque siempre estoy pensando en las cosas que has hecho mal. Eso es malo, eso es pecado. Al Señor lo mataron por darte salvación a ti y por darte vida eterna, y tú lo estás cambiando todo hoy”, siguió diciendo la madre.