Zoe Lynn es la madre que dio a luz a un niño y ahora, 6 años después, recibe con gusto a su hija.

La transexualidad ha sido un tema que a lo largo de los años ha causado gran polémica. Hace apenas algunos años, Zoe Lynn tuvo que enfrentarse a tomar una controversial decisión luego de que su hijo, con apenas dos años de edad, le expresara que quería ser una niña.

"Como la orgullosa mamá de una niña de seis años, me gustaría presentarles a mi hija, Avery" Zoe Lynn

Zoe Lynn es una madre ejemplar, pues decidió ofrecer todo su apoyo , amor y comprensión a su hijo en ese momento que se volvería decisivo para la vida de ambos.

La mujer sabía que apoyar a su hijo era mucho mejor que hacerlo sentir solo en esa decisión, pues al no sentir el apoyo de su madre el niño corría el riesgo de caer en una profunda soledad y sentimiento de frustración. Por lo que Zoe Lynn optó por dejar los prejuicios a un lado y permanecer a lado de su hijo.

La madre contó su experiencia a través de Facebook

La historia de esta madre se hizo viral luego de que compartiera su experiencia por Facebook, en la cual narró como a pesar de que, su ahora hija, nació con genitales masculinos; ella siempre se identificó mejor como niña.

“A los dos años mi niña pidió un vestido de princesa y sin pestañear estaba en el carrito de compras. Su dormitorio era mitad coches y mitad muñecas y princesas” Zoe Lynn

Pero no todo fue tan simple, la madre admitió también que el proceso fue duro. Pues para ella fue muy difícil hacerse a la idea de que a pesar de que había dado a luz a un niño, su hijo se convertiría en niña

“Por favor, no me malinterpretes. He llorado por esto. Me enamoré de un bebé durante años y tuve que dejarlo pasar. Tuve que lamentar los recuerdos de nombrar a mi hijo y las cosas de niño” Zoe Lynn

Zoe Lynn también nos cuenta que una de las formas en que apoyó a su hija fue brindándole información sobre el tema de la diversidad. Posteriormente la niña le agradeció por enseñarle lo que es ser un transgénero y no haberla dejado sola en ese proceso.

La madre también confesó que hubo varias personas cercanas a ellas que no estuvieron de acuerdo con la decisión que tomaron, por lo que ambas se quedaron "solas". Pero no le preocupa porque sabe que apoyar a su hija vale más que cualquier opinión negativa de la gente