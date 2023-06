Julio Miguel Huerta, secretario de Gobernación de Puebla y aspirante de Morena a la gubernatura del estado, hizo un lamentable comentario transfóbico durante una gira por el municipio de Chignahuapan y después ofreció disculpas.

Las declaraciones del funcionario traen a cuenta algunas cifras del proyecto de investigación “Transrespeto versus Transfobia en el Mundo”, pues, entre 2008 y 2021, murieron 4 mil 42 personas trans y género-diversas en todo el mundo.

México fue uno de los países con más asesinatos de personas trans y género-diversas en 2021. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de dicho año, se registraron 375 muertes en ese sentido. Los países con cifras más altas fueron:

Estas cifras son “sólo una pequeña muestra de la realidad”, indicó el proyecto de investigación, que explicó su postura en cuanto a la:

Aquí te presentamos la declaración de Julio Miguel Huerta.

Julio Miguel Huerta descartó la posibilidad de hacerse una cirugía de reasignación de sexo para contender por la gubernatura de Puebla y aseguró que respetará las decisiones que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

“Faltan cuestiones fundamentales, por ejemplo, la situación del género, los bloques de competitividad no están definidos todavía, necesitamos saber eso. También ya lo dije muchas veces, no tengo obsesión por el cargo y no me voy a hacer ‘la jarocha’ con tal de ser candidateable, vamos a esperar a tener más información y teniéndola vamos a tomar la decisión que considere el grupo político al que pertenezco la más responsable y la más adecuada”.

Julio Miguel Huerta